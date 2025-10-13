Kontinenti, debesu puses un valstu savienības ir novecojis pasaules dalījums. Vienkāršošanas laikmetā arī dalījums ir vienkāršots – viss ietilpināts interešu zonās, kas bieži pārklājas.
Tas vairs nav starptautiskā prestiža jautājums, par ko būtu jākaunas, – diplomātiskā valodā iespējams izskaidrot visu vai neskaidrot neko. Izšķirošais arguments skan: "Es tā gribu!" Prezidents Tramps to dara viegli un operetiski, nevis kā Putins ar niknumā saviebtu seju. Pasaule, aizturot elpu, ir spiesta vērot ekscentriskos Trampa "priekšnesumus". Ir daudz runāts par paradigmas maiņu – uztveres un domāšanas modeļiem, par kuriem cilvēki cer, ka būs labāk, bet praksē parasti sanāk otrādi.
Pagātne izskaidro tagadni un, ja nekas domāšanā nemainīsies, – arī nākotni. Par to var pārliecināties, noskatoties Džonatana Gleizera mākslas filmu "Interešu zona". Tas ir gandrīz dokumentāls stāsts par Aušvicas komandantu Rūdolfu Hesu, viņa sievu Hedvigu (Aušvicas karalieni) un viņu pieciem bērniem. Šai ģimenītei ir pierasta lieta, ka viņu skaisti iekārtoto ģimenes ligzdu no nometnes šķir vienīgi augsta, ar vīteņiem apaudzēta siena, aiz kuras skan šāvieni, kliedzieni un pavēles, kas dienu un nakti saplūst ar suņu rejām. Vienīgie disonējošie akordi šajā idillē ir Hedvigas mātes ierašanās ciemos un nesen piedzimušās mazulītes, sajutušas notiekošā šausmas, nemitīgā raudāšana. Sākumā Hedvigas māte priecājas, ka meitai dzīvē ar šādu vīru ir ļoti paveicies. Ieklausoties, kas notiek aiz mūra, viņa naktī no mājas aizbēg. Tomēr meitu tas neuztrauc, viņa iemet krāsnī mātes atvadu vēstulīti un priecājas par ieslodzītajām sievietēm atņemtajām dārgajām mantām, ieskaitot lūpu krāsu.
Te nu jāatgriežas pie nepārtrauktās Ukrainas tagadnes, kā "atbrīvotāji" izlaupa ukraiņu mājas un šķūrē uz Krieviju salaupīto. Viņi savā laikā tāpat izrīkojās pēc iebrukuma Latvijā un citās okupētajās valstīs. Aušvicas komandanta bērni savās rotaļās atkārto to pašu nežēlību, ko viņu vecāki. Tāpat dara Krievijas bērnudārzos militārā formā saģērbti, ar spēļu automātiem bruņoti mazie krievu bērni, viņu ģimenēs nepastāv jēdzieni: siltums, mīlestība, empātija un sirdsapziņa. Nežēlība pasaulē ienākusi sen un uz ilgu laiku. Lūk, kāpēc vispirms ir vajadzīga paradigmas maiņa tieši sirds izglītībā – bērnu audzināšanas iestādēs un ģimenēs. Daudzi represētie zina stāstīt, ka viņi izdzīvojuši, pateicoties vecāku un vecvecāku pašaizliedzībai, upurējot pat savu dzīvību. Tas nav kampaņās paveicams, ģimenei un skolai tas ir ikdienas darbs.
KONTEKSTS
2022. gada 24. februārī Krievijas diktators Vladimirs Putins deva pavēli iebrukt Ukrainā. Putins apgalvoja, ka NATO gatavojas izmantot Ukrainu kā placdarmu agresijai pret Krieviju, lai gan šiem apgalvojumiem nebija pierādījumu. Starptautiskā krimināltiesa (SKT) 2023. gada martā izdeva Putina aresta orderi par nelikumīgu ukraiņu bērnu deportāciju no okupētajām teritorijām Ukrainā.
