"Ko esi gatavs upurēt?"

8. oktobrī kinoteātrī "Forum Cinemas" notiks "Kriminālās ekselences fonda" (KEF) radošās komandas jaunās filmas, kriminālās drāmas "Tumšzilais evaņģēlijs" pirmizrāde, kas stāsta par deviņdesmito gadu Rīgu. 

Pie skatītājiem kinoteātros visā Latvijā filma nonāks no 10. oktobra. Filmas galvenā varoņa, jaunā policijas izmeklētāja Romāna Skultes lomā ir Raitis Stūrmanis, kurš nav profesionāls aktieris un nekad nav spēlējis kino.

Skarbākos apstākļos vīri savā lokā vēl aizvien izmanto tādu leksiku, kāda skan filmā, sarunā pēc mediju seansa sacīja Raitis Stūrmanis. Jau filmas pirmajos kadros necenzētie vārdiņi liek sarauties skatītāja ausij, tāpat kā tikko no augstskolas iznākušajam filmas galvenajam varonim, jaunajam juristam Romānam Skultem viņa pirmajā darba vietā Rīgas Centra policijas iecirknī.

"Nav nemaz tik vienkārši tagad skatīties visu ekrānā notiekošo, un brīžiem sirds notrīs," saka Raitis Stūrmanis. Viņš ir viens no vairāk nekā septiņiem tūkstošiem cilvēku, kas vēlējās filmēties "Tumšzilajā evaņģēlijā", kad tika izsludināta atlase lomām, kurās visi ir neprofesionāli aktieri.

Raitis Stūrmanis ir dzimis 1994. gadā un strādā ar transportu un loģistiku saistītā jomā.

Filmas veidotāji brīdinājuši – filma nebūs nekāds "KEF-2". "Tumšzilais evaņģēlijs" stāsta par unikālu, pat tumšu posmu Latvijas vēsturē – 90. gadu vidu, kad pēc PSRS sabrukuma vēl pavisam jaunā valsts taustījās un centās pielāgoties pilnīgi jauniem dzīves apstākļiem un noteikumiem. Latvija kļuva par sava veida mežonīgajiem austrumiem, kur izdzīvoja stiprākais un nereti abās likuma pusēs darbojās vieni un tie paši cilvēki. Un tomēr pat tik tumšos laikos bija cilvēki, kas dzīvoja un darbojās saskaņā ar sirdsapziņu un centās rīkoties taisnīgi. Tā ir viena no iedvesmām filmas stāstam, kas īsumā ir šāds: "Jauns kriminālpolicijas izmeklētājs Romāns Skulte sāk strādāt policijas iecirknī Rīgā deviņdesmito gadu vidū. Skulte ir entuziasma pilns, bet ātri vien saprot, ka ar ideālismu tālu netiks, un, lai cīnītos ar kriminālo pasauli, viņam nāksies pārkāpt šādus tādus noteikumus un principus."

Filmas režisors un stāsta veidotājs Oskars Rupenheits plašākai publikai pazīstams ar savu iepriekšējo filmu, kriminālkomēdiju "Kriminālās ekselences fonds", kas kļuva par vienu no 2018. gada visvairāk skatītajām pašmāju filmām un saņēma divas "Lielā Kristapa" balvas.

Režisors Oskars Rupenheits ir dzimis 1982. gadā Rīgā, strādājis kā otrs režisors pie vecmeistara Jāņa Streiča filmā "Rūdolfa mantojums". Studējis Londonas filmu skolā, stažējies Ridlija Skota slavenajā producēšanas uzņēmumā "Scott Free" un piedalījies Kevina Makdonalda projekta "Life in a Day" veidošanā. Pēc atgriešanās Rīgā veidojis tautā ārkārtīgi populārās "Piena" īsfilmas, kurām sekoja "Kriminālās ekselences fonds".

Režisors par savu jauno darbu teic: "Lai arī filmas tēma ir visai drūma, tomēr nevaru izvairīties no ironijas un humora, ko redzu dzīvē, un arī vizuāli cenšos radīt ko acij pievilcīgu. Kādēļ tieši šis stāsts? Laikam jau tādēļ, ka vēlos apmierināt savu interesi par cilvēka prāta un dvēseles iekšējo darbību. Pievēršos tēmām, kas man personīgi ir nozīmīgas. Cenšos ieskatīties sevī un atzīt korupciju un liekulību starp savu sirdi un prātu, starp to, kā sevi projicēju sabiedrībā, un visu to jucekli, kas no tā izriet – tas zināmā mērā atspoguļojas arī mūsu filmā."

+4 foto
Kadri no filmas "Tumšzilais evaņģēlijs".
"Ko esi gatavs upurēt?"
Kadri no filmas "Tumšzilais evaņģēlijs".
Kadri no filmas "Tumšzilais evaņģēlijs".
