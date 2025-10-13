Mākslīgā intelekta straujā attīstība ļauj ikvienu digitālajā vidē atdarināt ar biedējošu precizitāti.

Dziļviltojumi jeb "deepfakes" ir fabricēts digitāls saturs, kurā cilvēka izskats, visbiežāk balss vai seja, ir atdarināta vai aizvietota, izmantojot mākslīgo intelektu. Nīderlandē aizvien biežāk novērojami gadījumi, kuros dziļviltojumi tiek izmantoti nelegālu pornogrāfisku video un attēlu izplatīšanai, pat Nīderlandes princeses Amālijas fotogrāfijas. Nīderlandē un Dānijā top likumprojekti, kas nostiprinās autortiesības uz izskatu, bet tie var pavērt ceļu uz balss vai izskata pārdošanu par naudu.

Eiropas Savienības finansēts. Paustie viedokļi un uzskati atspoguļo autora(-u) personīgos uzskatus un ne vienmēr sakrīt ar Eiropas Savienības vai Eiropas Izglītības un Kultūras izpildaģentūras (EACEA) viedokli. Ne Eiropas Savienība, ne EACEA nenes atbildību par paustajiem uzskatiem.
