Latvijas futbola čempionāts gada pēdējā izlašu pauzē devies ar praktiski atrisinātu jautājumu par čempionu – "Rīgas" pārsvars pār "RFS" četras kārtas pirms beigām ir astoņi punkti.
Tikpat stabili trešajā vietā var justies "Liepāja". Tikmēr par ceturto vietu rit īsta cīņa starp "Daugavpili" un "Audu". Aizvadītajā kārtā daugavpilieši savstarpējā spēlē bija pārāki ar 1:0 un pacēlās uz trešo vietu, apsteidzot sāncenšus par diviem punktiem. Latgales futbolisti šosezon uzvarējuši "Audu" trijās no četrām spēlēm, vēl vienai noslēdzoties neizšķirti. Ir skaidrs, ka viena no šīm komandām iegūs tiesības nākamgad spēlēt Eirokausos, "Auda" to var paveikt, arī iegūstot Latvijas kausu. Finālā jātiekas pret sev draudzīgo "Rīgu". Oskars Kļava pie "Grobiņas" stūres debitējis ar divām ļoti svarīgām uzvarām – 1:0 pret "Mettu" un "Tukumu 2000". Vēl pirms šīm spēlēm grobiņnieki tabulā bija pēdējie, desmitie, bet nu pacēlušies uz astoto pozīciju, par pieciem punktiem apsteidzot mettiešus un par diviem – "Super Novu". "Mettai" tikai viena no atlikušajām četrām kārtām jāaizvada pret komandu, kas kopvērtējumā atrodas ārpus pirmā piecnieka, proti, pret "Jelgavu", līdz ar to izglābties no izkrišanas līgu zemāk būs ļoti sarežģīti. Līdzīgs kalendārs arī "Super Novai", kam reālākās cerības tikt pie punktiem būs nākamajā kārtā pret Grobiņas futbolistiem.
