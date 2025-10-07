Rudens tradicionāli ir “BILŽU” laiks, un arī šogad mūzikas un mākslas festivāls "BILDES" priecēs apmeklētājus jau 36. reizi. Festivāla programma tiks atklāta ar izstādi "PUNKTOJAM!", kas no 8. oktobra līdz 8. novembrim būs apskatāma tirdzniecības centra "Spice" otrajā stāvā.
Savukārt 17. novembrī izstāde būs skatāma arī VEF Kultūras pils vestibilā "BILŽU" noslēguma koncerta laikā.
Metālmākslinieks un Latvijas Mākslas akadēmijas asociētais profesors Arvīds Endziņš par izstādes tēmu saka: "Dzīvē daudz kas sākas ar punktu un ar punktu beidzas, kas parasti ir sākums kam jaunam. Punkts ir pamatelements, kā uguns, ūdens un gaiss. Tas var būt smilšu grauds, lietus lāse, molekula, ātoms vai zvaigzne debesīs. Punktam nav svara, garšas vai izmēru, tomēr tas ir tik nozīmīgs — sākumpunkts, krustpunkts, saskares punkts, lūzumpunkts, augstākais punkts, galapunkts un daudzpunkts... Arī "BILŽU" saime ir punkti, kas sabirstot smilšu pulkstenī veido šo laiku."
Izstādē piedalās gan mūziķi, gan mākslinieki, kā arī mūziķu bērni un citas radošas personības. Starp dalībniekiem ir Raimonds Bartaševics, Sandra Bula, Roberts Jakubovskis, Māra Kalniņa, Svens Linga, Jolanta Mateusa, Horens Stalbe, Visvaldis Asaris, Ināra Garklāva, Inese Mailīte, Arvīds Plokšta, Indra Puķe, Maija Rezenberga un daudzi citi.
Izstāde tapusi "BILŽU" vasaras nometnē Jumurdas muižā.
Festivāla laikā notiks seši koncerti:
23. oktobrī plkst. 19.00 – Blūza koncerts mūzikas namā "Daile"
1. novembrī plkst. 13.00 – Koncerts bērniem VEF Kultūras pilī
1. novembrī plkst. 19.00 – Akustiskais koncerts
2. novembrī plkst. 17.00 – "BILŽU" mūziķu un viņu bērnu koncerts
6. novembrī plkst. 19.00 – Dziesminieku koncerts
17. novembrī plkst. 17.00 – "BILŽU" noslēguma koncerts
Festivālu un izstādi rīko “BILŽU BIROJS”, sadarbībā ar “ECR”, “Tikkurila”, “Hobby Set” un t/c “Spice”. Informatīvie atbalstītāji – Radio SWH, izdevniecība “Žurnāls Santa”, inbox.lv, pilseta24.lv, aprinkis.lv, draugiem.lv, “JCDecaux”, Lasi.lv u.c.
Par festivālu "BILDES"
Mūzikas un mākslas festivāls "BILDES" kopš 1985. gada apvieno dažādu žanru Latvijas mūziķus – no roka un folka līdz džezam –, iepazīstina ar jaunām sadarbībām un veicina radošumu arī vizuālajā mākslā. Gadu gaitā "BILDES" kļuvušas par platformu, kur mūziķi un citu profesiju pārstāvji – mākslinieki, arhitekti, žurnālisti, aktieri un fotogrāfi – sadarbojas, radot unikālus projektus.
Festivāla laikā tradicionāli notiek arī mākslas izstādes. Kopš 1995. gada tās bijušas tematiskas – mūziķi apgleznojuši krēslus, čemodānus, lietussargus, apavus, pudeles un citus ikdienišķus priekšmetus, piešķirot tiem jaunu, radošu nozīmi.
Kopš 1990. gada norisinās "BILŽU" vasaras nometnes, kur profesionāli mākslinieki māca mūziķiem dažādas tehnikas un palīdz attīstīt radošās prasmes. Nometnē tapušie darbi vēlāk tiek izstādīti rudenī – festivāla laikā.
"BILDES" ir senākais mūzikas un mākslas festivāls Latvijā. Pirmais notika 1985. gadā Rīgas Politehniskā institūta studentu klubā un Anglikāņu baznīcā. Pagājušajā gadā festivāls atzīmēja 35 gadu jubileju, savukārt šogad tas saņēmis Latvijas Pasākumu foruma Izcilības balvu par ieguldījumu mūzikas un pasākumu nozarē. "BILŽU" rīkotāja Tija Auziņa ieguvusi arī "Zelta mikrofonu 2025" par mūža ieguldījumu Latvijas mūzikas attīstībā.
