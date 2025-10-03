Izraēla deportēs uz Eiropu Gazas joslas palīdzības flotiles aktīvistus, kas atrodas uz Izraēlas jūras spēku pārtvertajiem flotiles kuģiem, ceturtdien paziņoja Izraēlas Ārlietu ministrija.
Ministrija paziņoja, ka novērsusi akcijas "Global Sumud Flotilla" ("Globālā Sumūdas flotile") kuģu mēģinājumus izlauzties cauri Gazas joslas blokādei, ko īsteno Izraēlas Jūras spēki. Aktīvisti ar kuģiem un jahtām augusta beigās devās ceļā no Barselonas ar mērķi nogādāt palīdzību palestīniešiem Gazas joslā. Akcijā iesaistījušies vairāki sabiedrībā zināmi cilvēki, tajā skaitā zviedru vides aktīviste Grēta Tūnberga. Akcijas organizatori ziņoja, ka Izraēla Vidusjūrā pārtvērusi aptuveni 40 kuģus. Pagaidām nav skaidrs, kas notiks ar pārtvertajām jahtām un kuģiem un to kravu. Aktīvisti iepriekš noraidīja Izraēlas piedāvājumu palīdzības krājumus nogādāt Gazas joslā, izmantojot Izraēlas ostu. "Flotile atteicās, jo viņus interesē nevis palīdzība, bet gan provokācija," platformā "X" norādīja Izraēlas Ārlietu ministrija.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu