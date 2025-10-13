Partiju "Progresīvie" nolēmusi atstāt Elīna Pinto, kura bija partijas kandidāte pēdējās Valsts prezidenta vēlēšanās, informēja partijā.
Politiskais spēks vēstī, ka pirmdien "Progresīvie" ir saņēmuši Pinto iesniegumu par izstāšanos no partijas. "Progresīvie" norāda, ka ar cieņu pieņem šo lēmumu un izsaka pateicību Pinto par viņas nozīmīgo ieguldījumu partijas izaugsmē un pārstāvniecībā gan Latvijā, gan starptautiskā mērogā.
Pinto ierakstā sociālajos tīklos skaidro, ka šis lēmums neesot bijis pēkšņs vai viegls. "Esmu to pieņēmusi, izsverot cilvēciskās vērtības, kā arī partijas attīstības virzienus, tostarp Latvijas reģionos," pauž Pinto.
Viņa izsaka pateicību partijas biedriem par gūto pieredzi, norādot, ka visvērtīgākais viņai bijis atbalsts, ko šajā laikā guvusi no cilvēkiem visā Latvijā un ārpus tās. "Tas ir nostiprinājis manu pārliecību, ka arī ārpus partijas jāturpina darbs cilvēcīgākai, zaļākai, godīgākai, eiropeiskākai un drošākai Latvijai," pauž Pinto.
Kā izteicās Pinto, viņa turpināšot "sirdsdarbu Latvijā un Latvijas labā neatkarīgi no partejiskās piederības".
Pinto kopš 2024. gada bija partijas valdes locekle un pilnvarotā pārstāve Eiropas Zaļajā partijā. "Progresīvo" ieskatā viņas profesionālā pieredze, starptautiskā izpratne un aktīvā līdzdalība partijas politikas veidošanā ir palīdzējusi stiprināt "Progresīvo" redzamību un balsi arī Eiropā.
Par valdes locekli Pinto vietā saskaņā ar partijas statūtiem kļūs bijušais Rīgas domes deputāts Mārtiņš Zvejnieks, kurš pēc laulībām ieguvis uzvārdu Mieriņš.
Jau ziņots, ka Pinto bija "Progresīvo" kandidāte pēdējās Valsts prezidenta vēlēšanās, kā arī "Profresīvo" saraksta līdere 2024. gada Eiropas Parlamenta vēlēšanās, taču netika ievēlēta.
