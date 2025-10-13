Starptautiskā zinātne par prioritāru izvirza nepieciešamību skatīt emisiju samazināšanu kompleksi, nevis sašaurināt tikai uz vienu virzienu vai tehnoloģisku risinājumu, uzsver asociētā profesore Laima Bērziņa.
Kādu klimata politiku veido
Zemkopības ministrijas (ZM) Stratēģijas, zināšanu un klimata departamenta direktora vietniece Kristīne Sirmā uzsver, ka Eiropas Savienība (ES) ir uzstājusi uz stingriem mērķiem: līdz 2030. gadam jāsamazina siltumnīcefekta gāzes par vismaz 55%, bet līdz 2050. gadam jāpanāk pilnīga klimatneitralitāte. Virzoties uz šo mērķi, samazināsies transporta un rūpniecības radītais gaisa un ūdens piesārņojums un uzlabosies to kvalitāte, kas pozitīvi ietekmēs sabiedrības veselību. Vide kļūs zaļāka, klusāka, ilgtspējīgāka, un patīkamāki kļūs dzīves apstākļi pilsētās un laukos...
Latvijā klimata politikas gatavošana un ieviešana ir Klimata un enerģētikas ministrijas (KEM) pārziņā, bet atsevišķas klimata politikas sastāvdaļas ir vairāku nozaru ministriju, tostarp Zemkopības ministrijas (ZM), ziņā, kas īsteno kompleksu, daudzpusīgu pieeju, lai Latvijas lauksaimniecība būtu ilgtspējīga un konkurētspējīga un Latvija spētu sasniegt klimata mērķus.
Kristīne Sirmā: "Zemkopības ministrija veido tādu nākotnes politiku, lai lauku uzņēmējdarbībā samazinātos kaitīgo gāzu izmešu daudzums, uzlabotos vides veselība, bioloģiskā daudzveidība, tiktu taupīti ūdens resursi un lai pārziņā esošā ražošana spētu pielāgoties arvien neparedzamākiem laikapstākļiem. Vienlaikus uzņēmējiem arī jāsaglabā sava konkurētspēja, kas, ņemot vērā iepriekš uzskaitītos mērķus, nav vienkārši atrisināms uzdevums."
Lauksaimniecība rada piekto daļu no visām SEG emisijām
K. Sirmā vērš uzmanību faktam, ka, kaut arī salīdzinājumā ar citām ES dalībvalstīm Latvijas zemnieki ir videi draudzīgāki, viņi ražo produktus ar mazākām siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisijām, lauksaimniecība rada aptuveni piekto daļu no visām Latvijas SEG. Lielākā daļa šo kaitīgo gāzu rodas dabiskos procesos: metāns izdalās, kad liellopi sagremo barību, slāpekļa savienojumi veidojas, mēslojot augsni, bet oglekļa gāze veidojas, sadegot degvielai vai iegūstot kūdru.
Tomēr, lai Latvija sasniegtu savus klimata mērķus, lauksaimniecībā pastāv veidi, kā SEG mazināt. Tā pamatā ir mūsdienīgu, precīzu tehnoloģiju izmantošana.
Ar precīzajiem mēslojuma dozēšanas rīkiem var izvairīties no emisiju izmešiem, un mājdzīvnieku mēslojuma uzglabāšana slēgtās sistēmās ļauj iegūt biometānu vai biogāzi.
Pielāgojot liellopu barību, var mazināt izdalīto metāna daudzumu, un, izmantojot precīzās sējas metodes, kā arī audzējot starpkultūras, augsnē iespējams uzkrāt vairāk oglekļa. Vienlaikus meža un mitrāju atjaunošana var kompensēt daļu no lauksaimniecības radītajiem izmešiem.
Klimata pārmaiņu un risku ietekmes mazināšana
"Klimata pārmaiņas lauksaimniecību ietekmē tieši un ļoti jūtami, īpaši pēdējos gados. Meteorologi prognozē, ka turpmāk mūs gaida gan vēl intensīvākas lietavas, gan arī nesaudzīgāki sausuma periodi. Ūdens nepietiekamība kļūst aizvien jūtamāka, bet tajā pašā laikā iespējams piedzīvot pārāk daudz lietus, kas veido plūdus. Lai pielāgotos klimata pārmaiņām, nepieciešams sakārtot meliorācijas sistēmas, kā arī ieviest mūsdienīgas laistīšanas tehnoloģijas," saka K. Sirmā.