EP Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejā pagājušajā nedēļā pieņemtie tiesību akti palielinās finansējumu ar aizsardzību saistītiem ieguldījumiem, un šajā sakarā deputāti grozījuši vairākas esošās ES programmas: Eiropas Stratēģisko tehnoloģiju platformu (STEP), programmu "Apvārsnis Eiropa", Eiropas Aizsardzības fondu, Digitālās Eiropas programmu un Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumentu.
Grozījumi veikti, lai aizsardzības pasākumiem novirzītu papildu ES finansējumu. STEP programmā EP deputāti paplašinājuši aizsardzības tehnoloģiju definīciju, tajā iekļaujot sabiedrības noturību, piemēram, kritiskās infrastruktūras aizsardzību, reaģēšanu uz katastrofām un vēlēšanu integritāti. Programmā "Apvārsnis Eiropa" pieņemts EK priekšlikums atbalstīt civilos lietojumus ar potenciālu militāru izmantošanu (divējāda izmantošana). Savukārt Eiropas Aizsardzības fonda finansējuma likmes MVU un maza kapitāla uzņēmumiem palielinās, ļaujot līdz pat 100% ES līdzfinansējuma atbilstīgiem projektiem.
EP deputāti arī vēlas, lai Digitālās Eiropas programma veicinātu tā saukto mākslīgā intelekta rūpnīcu jeb gigarūpnīcu izvietošanu, lai to darbība būtu saistīta ar aizsardzību saistītiem mākslīgā intelekta modeļiem un lietojumiem. Šai programmai jāstiprina ES sabiedrības noturība un jācīnās pret hibrīddraudiem digitālajos draudos.
Komiteja atbalstījusi ES finansējumu divējāda lietojuma transporta infrastruktūrai saskaņā ar Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumentu, tostarp militārās mobilitātes koridoriem, degvielas piegādes ķēdēm un loģistikas centriem.
"Drošība un aizsardzība tagad ir ES pilsoņu galvenās rūpes. Pienācis laiks rīkoties un sasniegt rezultātus. Komitejas balsojums bija skaidrs un vienots signāls: Eiropai jārīkojas ātri un izlēmīgi, lai stiprinātu savu aizsardzības rūpniecisko bāzi, racionalizētu pārrobežu sadarbību un pielāgotu mūsu galvenās ES programmas mūsu stratēģisko mērķu sasniegšanai. Parlaments ir definējis saskaņotu sistēmu, kas konsolidē esošos instrumentus, neradot jaunas finansējuma pozīcijas, lai dalībvalstīm būtu elastība un instrumenti rezultātu sasniegšanai," EP Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejā pieņemtos lēmumus raksturo tās dalībnieks Rihards Kols, EP deputāts no Latvijas.
Publikācija tapusi sadarbībā ar EP biroju Rīgā.
