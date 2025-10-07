Jānis Ilsteris ir mazāk zināmais no četriem ģenerālprokurora amata kandidātiem. 

Strādājis par prokuroru, vairāk nekā desmit gadus bijis Prokuroru biedrības vadītājs. Tad pametis prokurora darbu un četrus gadus veic jurista pienākumus Konkurences padomē. Viņš stāsta, kādēļ grib atgriezties un ko mainītu, ja tiks izvēlēts par ģenerālprokuroru.

Liepājā uzbūvēts jauns cietums! Ģenerālprokuroram būs prieks strādāt, piegādājot jaunceltnē klientus, iemītniekus!

J. Ilsteris: Mums jānodrošina labi apstākļi arī likumpārkāpējiem, taču paskatāmies, kas notiek Igaunijā. Kaimiņiem soda politika ir pēc iespējas mazāk likt aiz restēm. Igauņi rēķina: ja cietumnieka uzturēšana izmaksā 3000 eiro mēnesī, bet pensionāram jāiztiek ar tūkstoti, tad labāk ir strādāt pie preventīvas noziegumu novēršanas un aizstāt cietumsodu ar naudas sodu. Piemēram, nodokļu nemaksātājs lai atmaksā valstij nesamaksāto plus vēl sodu. Uzskatu – labi, uzlabosim dzīves apstākļus notiesātajiem, taču ieslodzījums jāpiemēro kā galējais līdzeklis.

Kāpēc jūs, atstājis Ģenerālprokuratūru, tomēr vēlaties atgriezties un kļūt par ģenerālprokuroru?

Vēsture ir sena. Saeima 2010. gadā ģenerālprokurora amatā atkārtoti neapstiprināja Jāni Maizīti. Bija solījumi balsot "par", balsu nepietika, un beigās nevarēja saprast, kurš melo žurnālistiem un sabiedrībai. Toreiz likās – apstiprinot ģenerālprokuroru, procesiem jābūt skaidrākiem, saprotamākiem un atklātākiem. Augstākās tiesas (AT) priekšsēdētājs Bičkovičs ieteica, lai prokurori veido savu organizāciju, lai paustu viedokli. Sākās šīs diezgan slēgtās iestādes – prokuratūras, kur daudz kas noritēja, plašākai publikai nezinot, – demokratizācija. Domubiedri uzrakstīja vēstuli tā laika prezidentam Valdim Zatleram, gandrīz trīssimt prokurori parakstījās, ka situācija, kad noraida ģenerālprokurora amata kandidātu bez jebkāda pamatojuma, nav pieņemama. Izveidojām Prokuroru biedrību ar 100 prokuroriem, kurā desmit gadus prezidēju es. Panācām likuma grozījumus, teiksim, ka augstākā ranga prokurors zemākstāvošam nodod rīkojumus rakstiskā veidā. 

