Lietuva samazinājusi Viļņā dzīvojošās Baltkrievijas opozīcijas līderes Svjatlanas Cihanouskas apsardzes līmeni, otrdien vēsta Lietuvas sabiedriskās raidorganizācijas LRT ziņu portāls.
Šo faktu portālam apstiprinājis Lietuvas ārlietu ministrs Ķēstutis Budris.
Kā ziņo LRT, pēc apsardzes līmeņa samazināšanas par Cihanouskas apsardzi gādā nevis Vadības apsardzes dienests, kas līdz šim nodrošināja Cihanouskai valsts galvas līmeņa apsardzi, bet Kriminālpolicijas birojs, kas nodrošina apsardzi personām, kuras objektīvi var saskarties ar noteiktiem draudiem.
Lai gan oficiāli komentāri par šo lēmumu nav sniegti, tā īstenošana sākās 1.oktobrī ar pārejas periodu līdz novembrim.
"Lai neapdraudētu aizsargājamās personas drošību, mēs nevaram publiski komentēt šo jautājumu, kā arī nevaram apstiprināt vai noliegt jautājumus par apsardzes pastiprināšanu vai samazināšanu. Dienesta veiktie drošības pasākumi ir konfidenciāla informācija, kuru mēs nevaram publiski komentēt," LRT portālam sacīja Vadības apsardzes dienesta direktora pirmais vietnieks Pauļus Nemira.
Vadības apsardzes dienests sāka apsargāt Cihanousku, kad viņa 2020. gadā ieradās Lietuvā pēc tam, kad bija spiesta atstāt Baltkrieviju.
Pēc LRT avotu teiktā. viņas apsardze un papildu pakalpojumi valstij izmaksā aptuveni vienu miljonu eiro gadā, tostarp diennakts fiziskā apsardze Lietuvā un ārvalstīs, apsardzes automašīnas, rezidences uzturēšana un VIP termināļu izmantošana lidostās.
Izmaksas par lidostu VIP termināļiem 2024. gadā bija 129 tūkstoši eiro, bet 2023. gadā - 92 tūkstoši eiro.
