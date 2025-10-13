Sociālā projekta "Caur ērkšķiem uz…" dalībniecēm šoreiz dots uzdevums ar matemātikas palīdzību atrast pareizās atslēgas, lai atvērtu lādi, kurā slēpjas kāds pārsteigums. Kamēr daļa dalībnieču mēģina risināt uzdevumu, daža laba paliek malā, aktīvi komentējot notiekošo. Viena no malā palicējām ir tieši Ksenija, kura paguvusi nokaitināt dalībnieces ar dažādām izdarībām.
Ksenija apgalvo, ka mēģina palīdzēt, taču viņas iesaistīšanās sadusmo pārējās. “Ātrāk taču, laiks drīz beigsies!” sauc Ksenija. Tikmēr Dace aicina viņu pievienoties pārējām rēķināšanā: “Mēs nevaram neko darīt, ja tur stāvi un pļurksti! Palīdzi, bļin!” Tikmēr Ksenija turpina stāvēt malā un smīnēt par notiekošo.
Evelīna secina, ka Ksenijai gluži vienkārši patīk citām krist uz nerviem. “Es palīdzu kā māku! Tāpēc ātrāk rēķiniet!” saka Ksenija. “Tu taču Saeimā strādāji, tad jau rēķināšanai jābūt labai!” spriež Jana. Tikmēr Ksenija nepaliek atbildi parādā un dzēlīgi nosaka: “Ko tu piekasies? Tev tikai tagad pieleca? Jau ceturtā diena pagāja!”
Dzirdētais pamatīgi sadusmo Inesi un viņa grūstoties metas Ksenijai virsū: “Tu vienreiz aizvērsi savas žaunas? Tu domā, ka es tev neiep*sīšu? Kaza!” Cīņubiedre Jana atzīst, ka vajadzējis dot “riktīgi, nevis tikai pagrūstīt.”
“Vajadzēja uzreiz dot pa aci! Es viņai arī būtu bliezusi, bet es sapratu, ka viņa speciāli izaicina mani, un varbūt viņa grib panākt to, ka mani izslēdz,” spriež Jana.
