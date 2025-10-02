Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (PTAC) ir nolēmis apturēt koplietošanas "e-velosipēdu" operatora "Ride Mobility" (SIA "Ride") sniegtos pakalpojumus, informēja PTAC.
Šāds lēmums sekojis pēc Rīgas mēra Viestura Kleinberga (P) aicinājuma vērtēt uzņēmuma darbību, kas savukārt sekoja divu 2012. gadā dzimušu meiteņu nāvei, ar "Ride Mobility" aparātu pakļūstot zem vilciena Imantā.
Kleinbergs skaidroja, ka lielākās iebildes ir pret to, ka "Ride Mobility" savus braucamrīkus agresīvi klasificē kā pašgājējvelosipēdus, nevis elektriskos mopēdus. Uzņēmuma braucamrīkiem ir piemontēti pedāļi, kurus gan braucēji faktiski nelieto, bet tas ļāvis aparātus klasificēt kā pašgājējvelosipēdus, kas samazina prasības to izmantošanai. Ja šie braucamie tiktu klasificēti kā mopēdi, tad bērni tos izmantot nedrīkstētu un to lietotājiem būtu nepieciešams iegūt vadītāja apliecību.
PTAC uzsver, ka patērētāju drošība ir prioritāte, īpaši gadījumos, kas skar bērnus. Pēc divu pusaudžu bojāejas PTAC sācis pārbaudi par iesaistītā uzņēmuma sniegto pakalpojumu drošību. Saskaņā ar Preču un pakalpojumu drošuma likumu PTAC ieskatā šobrīd uzņēmuma piedāvātā nomas pakalpojuma sniegšana nav pieļaujama un tā tiek apturēta līdz turpmāka PTAC lēmuma pieņemšanai.
PTAC uzdevis uzņēmumam līdz 3. oktobra plkst.12 iesniegt pierādījumus, kas apliecina pakalpojuma sniegšanas patraukšanu.
PTAC norāda, ka pirmsškietami, viens no būtiskākajiem riskiem ir pakalpojuma pieejamība bērniem, kuriem tas nav paredzēts, un uzņēmums nenodrošina vecuma verifikāciju.
"Ride" izpilddirektors Edgars Jākobsons sacīja, ka patlaban šis PTAC lēmums viņam šķiet nepamatots. Jākobsons piebilda, ka piektdien kopā ar juristiem tiks izvērtēts, cik juridiski pamatots ir šis PTAC lēmums, un tad uzņēmums izlems par tālāko rīcību.
PTAC direktore Zaiga Liepiņa uzsver, ka pakalpojums ir nekavējoties jāaptur, lai novērstu nepilngadīgo piekļuvi un līdzīgu gadījumu atkārtošanos.
PTAC aicina visus patērētājus, īpaši jauniešus un viņu vecākus, atbildīgi lietot koplietošanas transporta līdzekļus, ievērojot pakalpojuma sniedzēju noteikumus un likumus. Tāpat PTAC atgādina, ka elektrisko skūteru un citu mikromobilitātes rīku izmantošana bez atbilstošas sagatavotības un vecuma pārbaudes var radīt nopietnus riskus gan pašam lietotājam, gan apkārtējiem.
PTAC arī aicina pārējos pakalpojuma sniedzējus pārliecināties par efektīvu vecuma pārbaudes mehānismu darbību, lai nepieļautu nepilngadīgo piekļuvi šiem transportlīdzekļiem.
Jau ziņots, ka Rīgā, pie Imantas dzelzceļa stacijas, pakļūstot zem vilciena, 1. oktobrī gāja bojā divas meitenes. Meitenes zaudējušas dzīvību pēc tam, kad viņu vadīto nomas elektroskūteri aizķēra vilciens.
