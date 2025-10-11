Bijušajam ASV prezidentam Džo Baidenam tiek veikta staru un hormonu terapija, lai cīnītos ar maijā atklāto prostatas vēzi, sestdien paziņoja viņa pārstāvis.
"Prostatas vēža ārstēšanas plāna ietvaros prezidentam Baidenam pašlaik tiek veikta staru terapija un hormonu terapija," sacīja preses pārstāvis.
Maijā 82 gadus vecā eksprezidenta birojs paziņoja, ka Baidenam tika diagnosticēta agresīva prostatas vēža forma, kas izplatījusies uz kauliem.
Saskaņā ar Amerikas Vēža biedrības datiem prostatas vēzis ir visizplatītākais vēzis vīriešu vidū.
Tas ir īpaši izplatīts vecāka gadagājuma cilvēkiem - pētījumi liecina, ka aptuveni 80% vīriešu, kas vecāki par 80 gadiem, prostatā ir vēža šūnas.
Lai gan vēzis ir ļoti labi ārstējams, ja to atklāj agrīnā stadijā, tas ir otrs galvenais vīriešu nāves cēlonis no vēža, norāda organizācija.