Aleksandra Kurusova un Roberto Meloni šovā “Slavenības. Bez filtra” kopīgi gatavo picu un nonāk līdz sirsnīgai sarunai par nākotni. Roberto vēlas noskaidrot, vai viņa vispār būtu gatava 100% pievērsties mājas dzīvei un kļūt par īstu mājsaimnieci.
Aleksandra atzīst: "Es noteikti nebūšu tāda mājsaimniece, mājsaimniece, tomēr man patīk arī pašai darboties un visur strādāt. Noteikti es kaut ko gatavošu, bet tas nebūs tā, ka es no rīta līdz vakaram pavadīšu pie plīts."
Jokojot un smejoties Aleksandra atklāj savu lielo sapni – kļūt par mammu. Viņa gatava mazo savā ikdienas dzīvē pilnībā iesaistīt: "Kad man tas mazais būs, es pilnīgi redzu, ka ņemu viņu padusē un ejam visur kopā." Aleksandra atzīst, ka labprāt vēlētos puisīti, taču, kāds varētu būt bērna vārds, viņa gan neatklāj.
VIDEO:
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Abonē LASI.LV gadam vai kādu no "Latvijas Mediju" periodiskajiem izdevumiem 2026. gadam, un laimē 1500 eiro vai Philips kafijas automātu. Loterijas atļaujas nr. 8744.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu