Bijusī Vācijas kanclere Angela Merkele intervijā ungāru "YouTube" kanālam "Partizan" izteikusies, ka Polija un Baltijas valstis 2021. gadā nav atbalstījušas tiešas sarunas ar Maskavu, un faktiski Krievijas diktatora Vladimira Putina agresijā Merkele vaino četras austrumu pierobežas valstis.
Merkele izteikusies, ka Polijas un Baltijas valstu nostāja esot novedusi pie diplomātisko saišu saraušanas starp Krieviju un Eiropas Savienību, kas, kā apgalvo bijusī kanclere, dažus mēnešus vēlāk novedusi pie Krievijas atkārtotā iebrukuma Ukrainā. Bijušās Vācijas kancleres izteikumi raisījuši asu reakciju arī Latvijas politiķu vidū.
Jau iepriekš pēc Merkeles sniegtajām intervijām saistībā ar viņas grāmatas iznākšanu daudzi Eiropas politiķi izteikuši pārsteigumu, ka viņa aizstāv savu gadiem ilgo politiku pret Maskavu. Intervijās, kas sniegtas pēc amata pamešanas, bijusī kanclere uzstājusi, ka viņa nav bijusi naiva attiecībās ar Vladimiru Putinu. "Bijušās kancleres izteikumi par viņas Krievijas kursa nekļūdīgumu un viņas pārāk saudzīgo attieksmi pret diktatoru Putinu ir mulsinoši," tāds ir viens no vērtējumiem, kas izskanēja no kāda Ukrainas politiķa 2022. gadā.
