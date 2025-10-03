Vakar kvoruma trūkuma dēļ tika pārtraukta Saeimas sēde.
Tāpat kā pagājušajā nedēļā Saeimas opozīcija nenodrošināja kvorumu jeb balsošanas iespēju Saeimas sēdē, kad apsprieda grozījumus likumā "Par piesārņojumu". Arī pēc pārtraukuma balsojumā par likumprojektu piedalījās tikai 48 deputāti – tātad nebija kvoruma, tāpēc ceturtdienas Saeimas sēde tika pārtraukta. Saeimas prezidijs drīz pēc tam lēma par ārkārtas sēdes sasaukšanu, kurā iekļauts tikai viens darba kārtības punkts – Pretmobilitātes infrastruktūras izveides likums galīgajā lasījumā. "Apvienotā saraksta" Saeimas frakcijas vadītājs Edgars Tavars teica, ka nevis opozīcija jau otro nedēļu pēc kārtas "norauj kvorumu", bet gan "jau otro nedēļu pēc kārtas Evikas Siliņas vadītā koalīcija nespēj nodrošināt kvorumu parlamentā svarīgiem, ar drošību saistītiem jautājumiem". Bet "Jaunās Vienotības" Saeimas frakcijas vadītājs Edmunds Jurēvics teica, ka "tas ir nedaudz amizanti, ka opozīcija vaino "Jauno Vienotību" pie tā, ka pati opozīcija nevēlas strādāt".
Saskaņā ar Satversmi un Saeimas kārtības rulli parlamenta sēdes var notikt tikai tad, ja tajās piedalās vismaz puse Saeimas locekļu, t. i., piecdesmit deputātu, kas ir minimālais deputātu skaits jeb kvorums. Saeimas sēde, kurai nav kvoruma, ir neleģitīma, tādēļ tajā nevar pieņemt lēmumus, noturēt debates un izskatīt citus Saeimas sēdē izlemjamos jautājumus.
