Latvijā patēriņa cenas šogad septembrī salīdzinājumā ar augustu palielinājās par 0,2%, bet gada laikā – šogad septembrī salīdzinājumā ar 2024. gada septembri – pieauga par 4,1%, tādējādi gada inflācijai saglabājoties tādā pašā līmenī kā mēnesi iepriekš, liecina Centrālās statistikas pārvaldes dati.
Vienlaikus 12 mēnešu vidējais patēriņa cenu līmenis, salīdzinot ar iepriekšējiem 12 mēnešiem, septembrī pieaudzis par 3,4%.
Būtiskākā ietekme uz cenu līmeņa izmaiņām šogad septembrī salīdzinājumā ar augustu, sākoties rudens sezonai, bija apģērbam un apaviem, savukārt cenas samazinājās ar transportu saistītām precēm un pakalpojumiem, galvenokārt pasažieru aviopārvadājumiem un degvielai.
"Patēriņa cenu dati laikā kopš maija ir garlaicības kalngals, izmaiņas ir divu procenta desmitdaļu robežās nulles abās pusēs," situāciju vērtē "Luminor" galvenais ekonomists Pēteris Strautiņš, nepiemirsdams norādīt, ka tas viss par spīti valsts centieniem ietekmēt mazumtirgotāju cenu politiku, kā arī dažu pēdējo mēnešu laikā aktualizētajiem pārspriedumiem par to, kā veidojas "Rīgas siltuma" tarifi. Strautiņš prognozē, ka ļoti tuvu četriem procentiem inflācija paliks līdz nākamajam gadam. "Spēcīgas cenu svārstības šī gada izskaņā nav gaidāmas," uzskata ekonomists, norādot, ka, piemēram, "Rīgas siltuma" tarifi oktobrī ir paaugstināti par desmito daļu, savukārt citur Latvijā tie kopumā pazeminās.
Strautiņa ieskatā gada inflācijas skaitļa samazināšanās ir gaidāma nākamā gada janvārī–aprīlī, mēnešos, kas šogad pircējiem bija diezgan nežēlīgi. "Nevar droši zināt, kas starplaikā notiks izejvielu tirgos, bet šobrīd kopaina kārtojas patērētājiem labvēlīgi. Naftas tirgū runā par pārprodukcijas risku, pamazām "iešūpojas" ražotāju cenu karš. Pārtikas izejvielu līknes zīmē patērētājiem labvēlīgāko ainu kopš 2023. gada."
"Šogad prognozējam, ka inflācija vidēji varētu būt ap 3,7% atzīmi. Tomēr ir dažādi faktori, kas varētu skubināt inflāciju mazliet samazināties un nostabilizēties zem 3% nākamajos gados," tā savukārt prognozē "Swedbank" ekonomists Oskars Niks Mālnieks. "Biržu nākotnes līgumi liecina, ka daži enerģijas avoti, kā, piemēram, gāze un nafta, varētu kļūt lētāka. Ja Māte Daba būs labvēlīga un konkurence tirdzniecībā – aktīvāka, iespējams, ka arī pārtika varētu palīdzēt mazināt inflācijas apmērus."
