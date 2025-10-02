Pēc traģiskā negadījuma pie Imantas stacijas, kur elektriskā koplietošanas braucamrīka un vilciena sadursmē bojā gāja divas nepilngadīgas meitenes, Rīgas mērs Viesturs Kleinbergs sociālajā tīklā X pieprasījis stingrākus ierobežojumus koplietošanas mopēdiem.
"Šovakar pie Imantas stacijas noticis traģisks negadījums, kurā dzīvību zaudējušas divas nepilngadīgas jaunietes, pārvietojoties ar koplietošanas mopēdiem. Mana visdziļākā līdzjūtība bojāgājušo bērnu vecākiem un tuviniekiem!" vēsta Kleinberga ieraksts.
Viņš uzsver, ka nelaime bija novēršama un nepieciešama steidzama kontrole. "Esam absurdā situācijā, kur pašvaldība nevar vienpersoniski aizliegt šiem mopēdiem braukt pa ietvēm – priekš tam Saeimā būs jāgroza likums. Pašvaldībām ir jādod izvēle pašām pieņemt šādus lēmumus," piebilst mērs.
Kleinbergs arī kritizēja uzņēmumu "Ride"par to, ka mopēdi bija pieejami nepilngadīgām personām, lai gan lietošanas noteikumos skaidri minēts, ka tos drīkst izmantot tikai pilngadīgas personas.
