Lai cīnītos ar problēmām, ko atsevišķām valstīm veido milzīgais lēto preču pieplūdums sūtījumos no trešajām valstīm, plānots, ka Eiropas Savienības (ES) dalībvalstis varētu piemērot nodevu tiešsaistes tirdzniecības kompānijām sūtījumiem vērtībā līdz 150 eiro. 

Tik lēsts, ka par katru sīkpaku varētu papildus prasīt divu eiro nodevu.

Šobrīd ir vērojamas problēmas saistībā ar loģistikas sastrēgumiem un pārrāvumiem, kas ir viens no iemesliem, kādēļ Eiropas Komisija (EK) apsver iespēju ieviest jauno nodevu nelieliem sūtījumiem no trešajām valstīm, īpaši Ķīnas.

"EK nav atteikusies no plāniem ieviest apstrādes nodevu e-komercijas sūtījumiem, kas ļautu kompensēt muitas dienestu kontroles un IT sistēmu uzturēšanas izdevumus. Šobrīd EK meklē labāko centralizēto risinājumu, kā veikt nodevas iekasēšanu. Tiklīdz tas tiks saskaņots ar ES dalībvalstīm, kā arī noteikts tā tiesiskais tvērums, tiks sniegts oficiāls paziņojums gan par apstrādes nodevas apmēru un iekasēšanas veidu, gan par spēkā stāšanās datumu," informē Valsts ieņēmuma dienesta (VID) Muitas pārvalde.

Dominēs lētāka segmenta sortiments

"Nacionālā pasta operatora skatījumā attiecīgā iecere nav uzskatāma par efektīvu risinājumu. Tā visdrīzāk neatrisinās problēmas cēloni, kas attiecas uz muitas kapacitātes trūkumu un uzraudzību konkrētās valstīs, piemēram, Nīderlandē un Beļģijā. Esam pārliecināti, ka lietderīgāka pieeja ir dažādot loģistikas ceļus un muitošanas procesu. Proti, pārvirzīt plūsmas, lai pārdalītu slodzi no vietām, kur pārsniegta kapacitāte, uz mazāk noslogotām dalībvalstīm. Tas ļautu uzlabot kontroli, paātrināt apstrādi un samazināt riskus," vērtē VAS "Latvijas Pasts" Komunikācijas un filatēlijas daļas vadītājs Matīss Rutks, atzīstot, ka ekonomikas attīstības tempi noteikti iespaidos arī pirktspējas apjomus. 

