Jau trešo gadu izglītības jomā tiek īstenota reforma, kas paredz pāreju uz mācībām tikai latviešu valodā, taču, kā savā jaunākajā ziņojumā norāda Izglītības kvalitātes valsts dienests, – lai gan vairumā analizēto skolu pāreja uz mācībām tikai latviešu valodā notiek labi, ir arī izņēmumi, vēsta 360TV Ziņas.
Kā būtisks problēmas aspekts, kas kavē reformas īstenošanu un pāreju uz mācībām tikai latviski, gan Izglītības kvalitātes valsts dienesta, gan skolu direktoru ieskatā ir sabiedrības un vides ietekme. Rīgas 34. vidusskola iepriekš bija mazākumtautību skola, un šeit pāreju uz mācībām tikai latviešu valodā sāka ieviest jau pirms septiņiem gadiem, un tikai tagad saskatāmi paveiktā augļi.
Skolas direktore Nataļja Rogaļeva novērojusi kādu negatīvu iezīmi arī vecāku vidū, kas kavē bērnu latviešu valodas apguvi: “Tur, kur ir septītā klase, ceturtā klase, viņiem jau sākas zinātniskie priekšmeti un zinātniskie jēdzieni dabaszinībās, vēsturē. Un tur ir daudz, daudz grūtāk. Tāpēc, protams, septītā klase, kura nodzīvoja līdz devītajai klasei, mēs nezinām, cik labi viņi runā. Jā, viņi sēž, it kā viņi uztver, bet kāds darbs notiek pēc tam mājās. Zinu, ka daži vecāki mēģina nopirkt arī mācību grāmatas krievu valodā, lai šo pašu mācību saturu mēģinātu apgūt arī krieviski. Bet viņi ar to nodara pāri saviem bērniem, jo bērns tad vispār nav vienā valodas sistēmā un viņam ir terminoloģija gan krievu, gan latviešu valodā. Un tad viņš apjūk, kuru vārdu tad lietot.”
VIDEO:
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Abonē LASI.LV gadam vai kādu no "Latvijas Mediju" periodiskajiem izdevumiem 2026. gadam, un laimē 1500 eiro vai Philips kafijas automātu. Loterijas atļaujas nr. 8744.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu