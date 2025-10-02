Ņujorkas "LaGuardia" lidostā trešdienas vakarā notika divu Delta lidmašīnu sadursme, ziņo ārvalstu prese.
Ap plkst. 22 viena lidmašīna, gatavojoties pacelšanai, trāpīja ar spārnu otras lidmašīnas pilota kabīnei uz skrejceļa.
Abās lidmašīnās kopumā bija vairāk nekā 90 cilvēki. Viens pasažieris tika nogādāts slimnīcā, pārējie negadījumā necieta.
Delta Airlines norāda, ka sadursme notikusi nelielā ātrumā, un uzsākta izmeklēšana, lai noskaidrotu notikušā apstākļus.
