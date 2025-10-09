TV kanāla 360 un Tet veidotajā raidījumā “Sapnis citā Amerikā” Lauris Reiniks dodas ciemos pie Elīnas Fūrmanes, zināma arī kā DJ Ella. Viņas mājās viņu sagaida arī līgavainis Neitans, ar kuru Elīna vada dzīvi Losandželosā.
Ciemojoties Elīnas mājās, Lauris novērtē fantastisko skatu, kas paveras no balkona. Drīz vien viņš ievēro milzīgu baseinu, kas pieejams mājas iedzīvotājiem, ko atzīst par lielisku bonusu. “Uz balkona var sēdēt, dzert vīnu, baudīt šos skaistos skatus. Tā dēļ vien ir vērts maksāt tik, cik viņi maksā par to dzīvokli, kas ir 6000 dolāru mēnesī,” stāsta Lauris Reiniks.
Jautājot, kas Elīnai un Neitanam vislabāk patīk šajā dzīvoklī, Elīna atzīst, ka tieši drošības aspekts šajā namā ir visbūtiskākais. Viņa atklāj, ka pēdējos gados Losandželosa ir kļuvusi visai bīstama, turklāt iepriekšējā dzīvesvietā dzīvokļu namā varējis ieiet jebkurš, kas ir radījis vairākas nepatīkamas situācijas, tāpēc drošību liek pirmajā vietā. Tikmēr viņas līgavainis bilst, ka galvenā šī dzīvokļa priekšrocība, viņaprāt, ir skats.
Aplūkojot virtuvi, atklājas, ka tieši Neitans ir tas, kurš gatavo visvairāk. “Bērnībā tētis gatavoja biežāk nekā mamma, un es vēroju, kā tētis to dara. Tāpēc neiebilstu gatavot visas maltītes. Es par Elīnu rūpējos,” stāsta Neitans.
Kā izskatās Elīnas un Neitana dzīvoklī, skaties video!
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Abonē LASI.LV gadam vai kādu no "Latvijas Mediju" periodiskajiem izdevumiem 2026. gadam, un laimē 1500 eiro vai Philips kafijas automātu. Loterijas atļaujas nr. 8744.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu