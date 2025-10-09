"Triānas parks" ar koncertu "Vientuļo dzejnieku sala" piepilda "Palladium"

8. oktobrī koncertzālē "Palladium Rīga" ar vērienu aizvadīts grupas Triānas parks koncerts "Vientuļo dzejnieku sala", kurā izskanēja gan jaunā albuma dziesmas, gan klausītāju iemīļoti hiti.
Uz skatuves kopā ar grupu kāpa Aija Andrejeva, Kristīne Pāže, Jānis Aišpurs, Intars Busulis, Normunds Zušs un Igo. Koncertu papildināja kora partijas, kas radīja plašu un garīgu noskaņu.
Soliste Agnese Rakovska uzstājās trīs dizaineres Ilzes Muciņas tērpos, bet par gaismu un skaņu rūpējās Elvis Biķernieks un Andris Jeziks. Īpašu vizuālu akcentu veidoja griestos iekārtā laiva – simbolisks "Vientuļo dzejnieku salas" motīvs.
17. oktobrī šo programmu varēs piedzīvot arī Liepājā, kultūras namā "Wiktorija".
