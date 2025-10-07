Vokālā grupa "Framest" laiž klajā jaunu singlu "Tukšā dūšā", kas tapis kopā ar labi zināmo reperi Gustavo. Dziesmai radīts arī kolorīts videoklips.
Jāņa Ķirša sarakstītā un producētā dziesma ar Ingas Gailes vārdiem ieskaņota studijā "Auss". Lielā mērā pateicoties tieši Gustavo, tā ir grupai "Framest" izteikti neraksturīga kompozīcija.
Sadarbību ar vienu no Latvijas slavenākajiem reperiem tās dalībnieki plānoja jau sen, taču līdz šim nebija izdevies atrast pareizo radošo frekvenci un kalendāra brīžus. Tagad tie beidzot saslēdzās, un jaunā dziesma, kā arī tās videoklips būs īpašs pārsteigums tiem, kuri pieraduši "Framest" redzēt un dzirdēt tikai a cappella izpildījumā.
"Esmu pateicīgs grupai "Framest" par aicinājumu uz sadarbību tieši šajā periodā, jo tās rezultātā tapa jaudīgs un kolorīts skaņdarbs,"
saka Gustavo. "Turklāt man šķiet, ka izdevies uzrakstīt pantu, kas, visticamāk, uz ilgu laiku kļūs par vienu no maniem favorītiem līdzšinējo darinājumu vidū. Pats radošais process ritēja harmoniski un savstarpēji papildinoši. Esmu pārliecināts, ka gan pati dziesma, gan tās ekranizācija to lieliski atspoguļo."
"Tukšā dūšā" videoklipu režisēja Rihards Gēcis, operatora un montāžas darbus veica Valdis Krūmiņš, bet par gaismām bija atbildīgs Matīss Livčāns. Video filmēts Benjamiņu namā un bijušajā gumijas izstrādājumu rupnīcā "Provodņiks".
Par to, ka grupa turpina jaunus radošos meklējumus, liecina arī nesen klajā laistais ceturtais labums "Framest 2.0", kurā bez "Tukšā dūšā" dzirdami vēl septiņi dažādas muzikālās ievirzes skaņdarbi.
Jau decembrī grupu "Framest" varēs satikt tās Jubilejas tūres koncertos: 30. novembrī Jelgavas kultūras namā, 12. decembrī Liepājas koncertzālē "Lielais dzintars", 19. un 20. decembrī "Splendid Palace" un 25. decembrī Dzintaru koncertzālē. Biļetes jau nopērkamas “Biļešu paradīzes" kasēs vai bilesuparadize.lv.'
Vokālistu apvienības "Framest" sastāvā darbojas soprāns Beāte Zviedre, alts Rūta Dūduma, tenors Mikus Abaroniņš, baritons Jānis Ķirsis un bass Roberts Memmēns. Koncertos Latvijā un ārvalstīs oriģinālās a cappella aranžijās allaž izskan gan pašu, gan citu komponistu skaņdarbi no klasikas un džeza līdz popmūzikai un vēl citiem mūzikas žanriem. Izdoti jau četri grupas studijas albumi: “Svētki ledus pilī” (2012), “All That Jazz” (2014), “Amber Jazz” (2015) un “Framest 2.0” (2025).
Jaunais singls “Tukšā dūšā” dzirdams labākajās Latvijas radiostacijās un noklausāms lielākajos mūzikas straumēšanas servisos.
