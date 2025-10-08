Ir pienācis brīdis kopīgiem spēkiem cīnīties par mūsu iedzīvotāju tiesībām – ar šādu aicinājumu Balvu novada pašvaldība sākusi parakstu vākšanu, pieprasot Balvu slimnīcas diennakts stacionāra saglabāšanu, vēsta 360TV Ziņas.
Kārtējā Veselības ministrijas reorganizācijas plānā, taupības nolūkos paredzēts pazemināt līmeni vairākām Latvijas slimnīcām, tostarp, Balvu slimnīcai, kur neslēpj, ka diennakts stacionāra slēgšana nozīmētu pieaugošu nāves gadījumu skaitu, jo tuvākās slimnīcas atrodas vairāk nekā stundas brauciena attālumā.
Balvu novada pašvaldība atklātā vēstulē pauž: "Veselības ministrijas iecere pārveidot Balvu slimnīcu par dienas stacionāru nav pieņemama – tā apdraud iedzīvotāju pieejamību savlaicīgai un kvalitatīvai veselības aprūpei. SIA "Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība" atbilst III līmeņa slimnīcu statusam, un Balvu slimnīca pēdējos gados ir nepārtraukti attīstījusies – veikti ievērojami ieguldījumi infrastruktūrā, modernizēta aprīkojuma bāze un paaugstināts pakalpojumu līmenis.
Arī Valsts kontroles revīzijas ziņojumā SIA "Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība" nav saņēmusi aizrādījumus par kritiskiem pārkāpumiem. "Kā brīdināts vēstulē: "Slimnīcas kapacitātes samazināšana apdraud austrumu pierobežas iedzīvotāju pieejamību kvalitatīvai veselības aprūpei, ir pretrunā ar valsts drošības un austrumu pierobežas stiprināšanas plāniem un var izraisīt neatgriezeniskas sekas neatliekamas palīdzības gadījumā.
No tālākiem Balvu novada pagastiem – Krišjāņi vai Žīguri, līdz Balvu slimnīcai ceļā paiet ap 25 minūtēm, bet līdz Rēzeknei vai Valmierai nokļūšana nozīmētu zaudēt kritiski dārgo laiku. No Žīguriem līdz Valmieras slimnīcai ceļā būtu jāpavada vairāk nekā 2 stundas, kas infarkta gadījumā var novest pie neatgriezeniskām sekām, tostarp invaliditātes, bet smagas asiņošanas gadījumā grūtniecēm – gadā vidēji divām māmiņām un viņu nedzimušajiem bērniem – dzīvības zaudējuma. "
Parakstu vācēji norāda – "Paradoksāli, ka viena ministrija iegulda miljonus aizsardzībā, kamēr otra samazina medicīnas infrastruktūru. Pieprasām, lai Veselības ministrija un citas atbildīgās institūcijas saglabā Balvu neatliekamās medicīniskās palīdzības slimnīcas diennakts stacionāru, neīstenojot slimnīcas pāreju uz dienas stacionāru, kā arī nodrošina nepieciešamo finansējumu un resursus, lai uzturētu Balvu slimnīcas 24/7 pakalpojumus un vietējo nodaļu darbību."
Balvu uzņemšanas nodaļa apkalpo vidēji 600 pacientus mēnesī, un izmaksas uz vienu pacientu nav starp lielākajām valstī. Arī manipulāciju skaits rāda pozitīvu tendenci.
“Mēs riskējam atstāt milzīgu, 50 tūkstošu lielu iedzīvotāju reģionu bez diennakts palīdzības. Tad ko, piemēram, teiktu Ogres vai Jelgavas novads, kur pateiktu - jums nebūs ne bērnu, ne dzemdību nodaļa, ne diennakts ķirurģija,” 360TV Ziņām uzsvēra Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienības valdes priekšsēdētājs Marģers Zeitmanis.
Balvu novada pašvaldības vēstule ar iedzīvotāju parakstiem tiks nosūtīta Saeimas priekšsēdētājai Daigai Mieriņai, Ministru prezidentei Evikai Siliņai un Veselības ministram Hosamam Abu Meri.
Iedzīvotāji aicināti izteikt savu atbalstu un parakstīties līdz 20. oktobrim – Balvu novada Centrālajā pārvaldē, apvienību pārvaldēs un pagasta pakalpojumu centros, Balvu Centrālajā bibliotēkā un tās struktūrvienībās. Iedzīvotāji aicināti ņemt līdzi personu apliecinošus dokumentus – ID karti vai pasi.
VIDEO:
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Abonē LASI.LV gadam vai kādu no "Latvijas Mediju" periodiskajiem izdevumiem 2026. gadam, un laimē 1500 eiro vai Philips kafijas automātu. Loterijas atļaujas nr. 8744.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu