Pēc sprādziena sprāgstvielu rūpnīcā ASV Tenesī pavalstī zudušas cerības atrast kādu izdzīvojušo, sestdien paziņojušas varasiestādes.
Hamfrīsas grāfistes šerifs Kriss Deiviss žurnālistiem pavēstīja, ka 16 domājamo bojāgājušo ģimenes par to tikušas informētas.
Piektdienas rītā tūlīt pēc sprādziena tika paziņots par 19 bez vēsts pazudušajiem, taču vēlāk tika noskaidrots, ka trīs no viņiem sprādziena brīdī atradušies citviet.
Izmeklētāji uzskata, ka visi 16 cilvēki, kas sprādziena brīdī atradās rūpnīcā, ir gājuši bojā.
Joprojām nav skaidrs, kas izraisījis sprādzienu, un izmeklēšana turpināsies vēl vairākas dienas.
Kā ziņots, eksplozija notika uzņēmuma "Accurate Energetic Systems" rūpnīcā.
1980. gadā dibinātā sprāgstvielu ražošanas uzņēmuma tīmekļa vietnē teikts, ka tas ražo "dažādus sprāgstvielu maisījumus un speciālsortimenta produktus" ASV Aizsardzības ministrijai un ASV rūpnieciskajiem tirgiem.
Starp tā ražotajiem produktiem ir sprāgstvielas demontāžai, kājnieku mīnas un sprāgstvielu granulas, kas tiek izmantotas militārajā un kosmosa rūpniecībā.
