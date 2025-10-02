Šā gada beigās vai nākamā gada sākumā varētu pieaugt ābolu cena, vēsta ziņu aģentūra LETA, atsaucoties uz Lauku konsultāciju un izglītības centra (LLKC) vecākā speciālista dārzkopībā Māra Narvila teikto.
Šogad daļai komercaudzētāju esot ļoti slikta ābolu raža. To negatīvi ietekmējušas pavasara salnas, kā arī mitrie laikapstākļi visas sezonas garumā, kas atviegloja slimību izplatību un ietekmēja ābolu kvalitāti, izmērus un ražas apmērus. LLKC eksperts skaidroja, ka, ābolu piedāvājumam samazinoties, varētu palielināties arī to cena. Rudenī ābolu cena varētu saglabāties stabila, kamēr cilvēkiem joprojām ir āboli piemājas dārzos, bet gada beigās un nākamā gada sākumā tā varētu palielināties. Vietējie āboli pamatā varētu būt pieejami līdz jaunajam gadam, spriež Narvils. "Pēc jaunā gada tikai atsevišķiem audzētājiem būs ko piedāvāt, bet vienai daļai labi ja pietiks kādām programmām, piemēram, "Piens un augļi skolai"," prognozējis LLKC eksperts, piebilstot, ka līdz pavasarim tikai dažiem vietējiem audzētājiem vēl būs pieejami āboli. Tomēr situācija ir atšķirīga dažādām šķirnēm, kā arī dažādos reģionos un vietās dārzā. Tāpat vecajos dārzos ābolu ražas bija stabilākas.
