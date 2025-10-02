Viens no Harija Vītoliņa palīgiem Latvijas hokeja izlasē olimpiskajās spēlēs Milānā būs Latvijas hokeja leģenda Sandis Ozoliņš.
To, ka Vītoliņš uzrunājis Ozoliņu, hokeja aprindās runāja jau vasaras vidū, bet vakar par viņa pievienošanos izlases treneru korpusam oficiāli paziņoja arī Latvijas Hokeja federācija. Galvenajam trenerim Vītoliņam turpinās palīdzēt arī Lauris Dārziņš, Peteri Nummelins un vārtsargu treneris Artūrs Irbe, tāpat videotrenera pienākumus turpinās pildīt Pēteris Groms, bet par hokejistu fizisko sagatavotību rūpēsies Ēriks Visockis. Salīdzinājumā ar šī gada pasaules čempionātu Stokholmā treneru korpusā vairs nav Raimonda Vilkoita. Olimpiskajās spēlēs Milānā Latvijas izlasei grupā būs jātiekas ar ASV, Vāciju un Dāniju, kam sekos izslēgšanas spēles. Novembrī Latvijas hokejisti spēlēs pārbaudes turnīru Vācijā, bet decembrī Slovākijā.
Sandis Ozoliņš – pirmais latvietis, kurš izcīnīja Stenlija kausu, – pēc hokejista karjeras beigšanas 2014. gadā vienu sezonu bija Rīgas "Dinamo" galvenā trenera asistents, tad īsu brīdi arī šī kluba galvenais treneris, bet pēc tam četras sezonas par trenera palīgu nostrādāja Ņižņijnovgorodas komandā. Pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā viņš atgriezās mājās, pēdējās trīs sezonas darbojoties kā NHL kluba Kolorādo "Avalanche" skauts, meklējot un vērtējot jaunos Eiropas hokeja talantus. Savukārt pēdējā laikā Sanda Ozoliņa vārds ziņu virsrakstos parādījies saistībā ar vairākām tiesvedībām, kas skar viņa golfa laukuma biznesu. Kā hokejists Ozoliņš piedalījies trīs olimpiskajās spēlēs, 2014. gadā Sočos būdams izlases kapteinis un Latvijas delegācijas karognesējs atklāšanas ceremonijā.
Izlases kontekstā labā ziņa arī par uzbrucēju Miku Indraši, kurš ticis pie darba, noslēdzot līgumu ar Čehijas klubu "Mlada Boleslav". Iepriekšējās divas sezonas Indrašis, kam aizvakar palika 35 gadi, spēlēja Zviedrijā. Tikmēr joprojām bez darba ir potenciālie Milānas braucēji brāļi Roberts un Rihards Bukarti.
Otrpus okeānam tuvojas NHL čempionāta sākums, komandām šobrīd aizvadot sagatavošanās ciklu un pārbaudes spēles. Ar vārtu guvumiem izcēlušies Rodrigo Ābols, Sandis Vilmanis un Zemgus Girgensons, no potenciālajiem šīs sezonas NHL debitantiem Eduards Tralmaks un Dans Ločmelis piedalījušies tikai vienā mačā katrs, Ēriks Mateiko divos, savukārt Anrī Ravinskis no Vankūveras treniņnometnes aizsūtīts uz fārmklubu Ebotsfordā. NHL regulārais čempionāts startēs 7. oktobrī.
