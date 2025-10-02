Ukrainā Krievijas karaspēka virzīšanās temps septembrī samazinājās gandrīz uz pusi, salīdzinot ar augustu, liecina ukraiņu analītiskā centra "DeepState" aplēses.
Krievijas karaspēkam septembrī izdevies ieņemt 259 kvadrātkilometrus Ukrainas teritorijas, un tas ir mazākais teritorijas apjoms kopš maija.
Ukrainas armija visvairāk teritorijas zaudējusi Novopavļivkas virzienā - tur ir 53% no visiem Krievijas karaspēka ieņemtajiem kvadrātkilometriem, norāda "DeepState".
"Novopavļivka ir galvenais problemātiskais posms. Tur uzbrukumu skaits ir krietni lielāks nekā pretuzbrukumu, un nesenie personāla lēmumi šeit nerada lielas cerības uz uzlabojumiem," pauž centra analītiķi.
Pokrovskas virzienā aizsardzība joprojām ir efektīva, jo "katra metra cena šeit ir daudz augstāka, kā arī ienaidnieks ir pienācis pilsētai tuvu no dienvidiem," norāda "DeepState".
KONTEKSTS
2022. gada 24. februārī Krievijas diktators Vladimirs Putins deva pavēli iebrukt Ukrainā. Putins apgalvoja, ka NATO gatavojas izmantot Ukrainu kā placdarmu agresijai pret Krieviju, lai gan šiem apgalvojumiem nebija pierādījumu. Starptautiskā krimināltiesa (SKT) 2023. gada martā izdeva Putina aresta orderi par nelikumīgu ukraiņu bērnu deportāciju no okupētajām teritorijām Ukrainā.
