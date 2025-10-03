ASV prezidents Donalds Tramps piektdien izvirzījis ultimātu palestīniešu teroristu grupējumam "Hamās", pieprasot tam līdz svētdienas vakaram piekrist viņa plānam kara izbeigšanai Gazas joslā vai rēķināties nepieredzēti bargu atbildi.
Tramps paziņoja, ka "Hamās" ir laiks līdz svētdienai plkst.18 (pirmdienai plkst.1 pēc Latvijas laika).
"Ja šīs pēdējā brīža vienošanās netiks panākta, "Hamās" piedzīvos elli, kādu neviens vēl nav redzējis," savā platformā "Truth Social" paziņoja ASV prezidents.
Jau vēstīts, ka pirmdien pēc Trampa un Izraēlas premjerministra Benjamina Netanjahu tikšanās Baltajā namā tika publiskots Trampa virzītais 20 punktu plāns, kas paredz tūlītēju pamieru Gazas joslā, "Hamās" gūstā esošo ķīlnieku atbrīvošanu, "Hamās" atbruņošanos un Izraēlas spēku atkāpšanos. Plāns arī paredz "pagaidu starptautisku stabilizācijas spēku" izvietošanu un pārejas iestādes izveidi, ko vadītu Tramps.
Pēc Izraēlas spēku pakāpeniskas atkāpšanās Gazas joslā atkal ieplūstu palīdzība un investīcijas un palestīnieši netiktu spiesti atstāt šo teritoriju, bet gan mudināti palikt un veidot labāku Gazas joslu, teikts Trampa plānā.
