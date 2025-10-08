Spēkā stājies Rīgas rajona tiesas spriedums krimināllietā, kurā par triju noziedzīgu nodarījumu izdarīšanu apsūdzēts kāds inčukalnietis. Vīrietis alus pudeles zādzību veicis dienā, kad bija izcietis cietumsodu par iepriekš izdarītu noziegumu...

Pagājušā gada 4. jūnijā Siguldā kāds vīrietis veikalā "Maxima" paņēma vienu alus pudeli un ar to rokās pagāja garām kasēm, pat nedomādams samaksāt par preci. Kad Valsts policijas darbinieki noskatījās videonovērošanas ierakstu, viņi uzreiz atpazina inčukalnieti Raivo L., ar kuru kārtības sargiem jau iepriekš nācies saskarties. Izrādījās, ka 

Lai turpinātu lasīt, iegādājies abonementu!

Mēs ticam, ka kvalitatīva un atbildīga žurnālistika ir būtiska stiprai sabiedrībai.

Abonomentu veids - Nedēļas abonoments

Pastāvīgais

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

1,00 € / pirmās 4 nedēļas
Abonē
Abonomentu veids - Gada abonoments

Gada

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

29,99 € / uz 52 nedēļām
Abonē
Abonementa veids - 50 rakstu abonements

50 rakstu

50 raksti uz 4 nedēļu periodu. Pieeja visam portāla saturam ar ierobežojumu rakstu skaitam, kas jāizmanto 4 nedēļu periodā.

2.50 € / 50 raksti 4 nedēļās
Abonē