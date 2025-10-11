Kas satrauc "Latvijas Avīzes" lasītājus? Lūk, viedokļi, kas izskanēja, šonedēļ zvanot uz redakciju.
- Jānis Lapiņš, Rīgas Politiski represēto biedrības vadītājs: "Šajās dienās gribu atgādināt vēsturiskus notikumus, kas risinājās pirms 81 gada – nacistiskās Vācijas okupācijas režīma noslēguma posmā, lai sagādātu darbaspēku Vācijas kara rūpniecībai, 1944. gada 8.–11. oktobrī Rīgas ielās ķēra cilvēkus. Viņus tvarstīja ceļā uz darbu, izrāva no pārtikas rindām un aizveda uz ostu. Apmēram sešus tūkstošus saķerto cilvēku sadzina kuģos un aizveda uz Vāciju. Mans paps 8. oktobrī arī Rīgā gājis pa Marijas ielu uz Centrāltirgu, viņu paņēmuši un aizveduši uz Rīgas pils dārzu, kur veidoja grupas nosūtīšanai uz Vāciju. Mammas draudzene to bija redzējusi, mamma ar manu mazo māsu devās uz turieni, viņas izlaida cauri trīs posteņiem un izdevās satikt tēvu, kurš pateica, lai paņem pasi un skrien uz Aspazijas bulvāri, kur varēja izrakstīt kartes, ka kaut kad brauks paši labprātīgi. Tā izdevās dabūt ārā tēvu un vēl daudzus citus. Es pēc gada sāku iet pirmajā klasē. Bet liktenis izveidojās tā, ka 1949. gadā mūs izsūtīja uz Sibīriju. Atgriezāmies pēc astoņiem gadiem."
- Vilnis Jēkabsons Rīgā: "Vai tad tiešām neviens nevar tikt skaidrībā ar Rūdolfu Meroni – pie viņa "karājas gaisā" Aivara Lemberga arestētā manta, 300 miljoni eiro. Ja to naudu valsts nevar dabūt, tad kuri ir vainīgie? Vārds, uzvārds un cietums! Tā būtu jābūt civilizētā valstī.
Vēl gribu pateikt savas domas par elektriskajiem skrejriteņiem – esmu izbraukājis visu Eiropu, nekur ar tiem nav tādas anarhijas kā pie mums. Tādu braucamrīku vai nu vispār nav iespējams noīrēt, vai arī pārvietojas tikai pa ielu, ne ietvi."
- Imants Sūna Iecavā: "Uztrauc, ka mazpilsētās izzūd pakalpojumi – bankas, pasta nodaļas, policija. Iecavā agrāk bija trīs banku filiāles, tagad nevienas nav pat Bauskā. Tikai Jelgavā."
- Valts Kalniņš Ikšķilē: "Valdības vīri tik runā, ka vajag samazināt pārtikas cenas veikalos, tikmēr viss kļūst dārgāks. Pazīstams veikalnieks stāsta, ka teju ar katru pievedumu kaut kas sadārdzinās, un tad jau automātiski pakalpojumiem ceļ cenas. Man laukos ir neliela saimniecība, iztieku un nevaru sūdzēties, bet sarūgtina tā netaisnība. Par pases izgatavošanu nu jau prasīs 70 eiro!"
- Andris Rudzītis Rīgā: "Mums saradušās tik daudz augstskolu, taču es uzskatu, ka daudzas programmas nav vajadzīgas, vismaz ne tādā skaitā. Piemēram, Liepājas Universitātē ir aktieru kurss, bet kam viņi vajadzīgi? Jāražo speciālisti pieprasītās profesijās."
- Gunārs Lauks Rīgā: "Runājot par to kautiņu hokeja amatieru komandu spēlē – tam "Priedaines" trenerim, kurš uzbruka, licence jāņem nost. Cik saprotu, "Ķekavas" treneris tikai aizstāvējās, tā ir pašaizsardzība."
- Guntis Vītols Bauskā: "Čehija ir attīstīta valsts, bet vēlēšanās uzvarēja Krievijai draudzīgi spēki. Populisti stāsta, ka cilvēki nevar atļauties nopirkt zāles, jo valdība atbalsta Ukrainu. Kas notiek vēlētāju galvās?"
- Aivars Gedroics Daugavpilī: "Zaļo un zemnieku savienības nostāja ir ļoti dīvaina – ja patīk premjeres Evikas Siliņas darbs, tad lai neākstās, bet, ja nepatīk, tad skaidri jāpasaka, ka gāžam valdību un veidojam labāku. Ja Nacionālā apvienība ir pret Stambulas konvenciju, tad kāpēc nepulcē atbalstītājus?"
- Velga Pakalna Valmierā: "Jāmaina Saeimas vēlēšanu likums, lai nav jābalso tikai par partiju, bet konkrētiem cilvēkiem. Labs piemērs ir tepat blakus Lietuvā."
- Elza Broka Bauskā: "Valstsvīrus interesē tikai savas algas un pieņemt darbā radiniekus. Tāpēc esam pēdējie daudzos rādītājos Eiropas Savienībā. Man ir mazmazbērniņi. Kādā valstī viņi dzīvos?"
- Jānis Rīgā: "Esmu ļoti pārsteigts par ceļu policijas darbinieku darbu. Visa pilsēta ir remontdarbos uzrakta, ir uzstādītas pagaidu ceļa zīmes par ātruma ierobežojumiem vai citas, taču tās bieži ir slikti redzamas vai pat izskatās pamestas. Bet neraugoties uz to, policija ir klāt un uzreiz soda, ja kāds pārsniedz ātrumu. Un kāpēc policijas darbinieki neinformē cilvēkus, ka šos sodus var apstrīdēt? Ne visi iedzīvotāji zina savas tiesības. Zīmes bieži vien ir novietotas tā, ka tās grūti pamanīt, taču sods tiek piemērots uzreiz. Jāsaka tā – jūs, policisti, esat īsti varoņi! Latvija, tā tik uz priekšu! Visi tikai prot sodīt, neko vairāk darīt neprot."
- Lidija Kauguros: "Pēc šitās politiskās ambrāžas, ko ap to Stambulas konvenciju sataisījuši politiķi no ZZS un Nacionālās apvienības, kļūst šķebinoši vispār lasīt un klausīties viņus. Kā var būt tādi liekuļi? Kāpēc viņi domā, ka tas tautai ir svarīgākais?"
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Abonē LASI.LV gadam vai kādu no "Latvijas Mediju" periodiskajiem izdevumiem 2026. gadam, un laimē 1500 eiro vai Philips kafijas automātu. Loterijas atļaujas nr. 8744.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu