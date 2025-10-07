Šonakt ar trim spēlēm startē jaunā Nacionālās hokeja līgas (NHL) sezona.
Ja nenotiek pēdējā brīža pārsteigumi, tad NHL klubu pamatsastāvos sezonas sākumā būs seši Latvijas hokejisti. Aizsargs Uvis Balinskis ar Floridas "Panthers" lūkos trešo gadu pēc kārtas izcīnīt Stenlija kausu, uzbrucējs Zemgus Girgensons sāks savu 13. NHL sezonu un otro Tampabejas "Lightning" kreklā, savukārt Teodors Bļugers trešo gadu pēc kārtas būs viens no Vankūveras "Canucks" atslēgas spēlētājiem skaitliskajā mazākumā. Elvis Merzļikins septīto sezonu rūpēsies par Kolumbusas "Blue Jackets" vārtu drošību, par spēles laiku gan sīvi konkurējot ar jauno talantu Džetu Grīvzu. Pie lielāka uzticības kredīta centīsies tikt Artūrs Šilovs, kurš no Vankūveras nonācis Pitsburgas "Penguins" komandā, kur par vietu vārtos būs jācīnās ar krietni pieredzējušāko Tristanu Džeriju. Savukārt visvairāk pirmssezonas treniņnometnē nācās pasvīst pagājušā gada NHL debitantam Rodrigo Ābolam, kurš jau no sezonas sākuma būs Filadelfijas "Flayers" sastāvā. Vēl pirms kāda laika filadelfiešu galvenais treneris Riks Tokets, slavējot Ābolu, tomēr piebilda, ka viņam vieta komandā nav garantēta un par to būs vēl jācīnās. Svētdien kļuva skaidrs, ka Rodrigo uz fārmklubu netiks sūtīts.
Tur gan nonākuši vairāki citi mūsējie. Kā viens no pēdējiem Vašingtonas "Capitals" treniņnometni pameta jaunais uzbrucējs Ēriks Mateiko. Pirms viņa no Bostonas "Bruins", Floridas "Panthers" un Detroitas "Red Wings" uz rezerves komandām Amerikas hokeja līgā (AHL) tika nosūtīti arī Dans Ločmelis, Sandis Vilmanis un Eduards Tralmaks. Par pēdējo lielākā vilšanās, jo sagatavošanās posmā viņam iespēja īsti netika dota – tikai 10 minūtes vienā no pārbaudes spēlēm, kas tomēr ir par maz, lai pārliecinātu trenerus par savu varēšanu.
