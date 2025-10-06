"Jaunās Vienotības" ("JV") liktenis nākamajās Saeimas vēlēšanās ir divu cilvēku rokās. Vispirms tā ir premjere Evika Siliņa, ja vien viņa vēl būs šajā amatā, bet, ja nebūs, tad tas politiķis, kuru "JV" izvirzīs par premjera kandidātu pirms Saeimas vēlēšanām 2026. gada rudenī. Otrs cilvēks ir nesen ievēlētais "Vienotības" priekšsēdētājs Edmunds Jurēvics. Viņš amatā nomainīja finanšu ministru Arvilu Ašeradenu, kura uzdevums pirms astoņiem gadiem bija nodrošināt uz piecu procentu barjeras balansējošās "Vienotības" pārstāvniecību 13. Saeimā, kas tolaik izdevās, izveidojot "Jauno Vienotību" kopā ar reģionālajām partijām.

Arī tagad "JV" piedzīvo grūtu laiku, kad ir ne tikai neskaidrs ģeopolitiskais fons, bet arī spriedze E. Siliņas vadītajā koalīcijā. E. Jurēvicam būs jāgādā, lai "JV" nezaudētu ietekmi un labi nostartētu 15. Saeimas vēlēšanās. Partijas priekšsēža nozīmi gan nevajagot pārspīlēt, kā ir teikuši vairāki politiķi, jo līderis vēlēšanās ir premjers vai premjera kandidāts. Varas centrs tātad paliks ap E. Siliņu. Pagaidām vēl grūti pateikt, cik patstāvīgs E. Jurēvics būs lēmumu pieņemšanā, vai paliks tikai E. Siliņas vēlmju īstenotājs Saeimā.

Atšķirībā no A. Ašeradena E. Jurēvicam nav praktiskās darba pieredzes ārpus politikas, kāda bija viņa priekšgājējam. Taču politikā, kur viņš ir kopš vidusskolas gadiem, ilgi bija neredzamā, melnā darba darītājs. Vēlētos amatos Rīgas domē un Saeimā nonāca tikai pēdējos gados. Tiesa, visās vēlēšanās viņš startēja ar pēdējo numuru, bet vienmēr pakāpās sarakstā uz augšu. Savu pirmo augstāko virsotni politikā viņš tagad ir sasniedzis 32 gadu vecumā.

Lai turpinātu lasīt, iegādājies abonementu!

Mēs ticam, ka kvalitatīva un atbildīga žurnālistika ir būtiska stiprai sabiedrībai.

Abonomentu veids - Nedēļas abonoments

Pastāvīgais

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

1,00 € / pirmās 4 nedēļas
Abonē
Abonomentu veids - Gada abonoments

Gada

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

29,99 € / uz 52 nedēļām
Abonē
Abonementa veids - 50 rakstu abonements

50 rakstu

50 raksti uz 4 nedēļu periodu. Pieeja visam portāla saturam ar ierobežojumu rakstu skaitam, kas jāizmanto 4 nedēļu periodā.

2.50 € / 50 raksti 4 nedēļās
Abonē