Polija un Baltijas valstis 2021. gadā nav atbalstījušās tiešas sarunas ar Krieviju, intervijā ungāru izdevumam "Partizan" izteikusies bijusī Vācijas kanclere Angela Merkele.
Tam par pamatu bijušas bažas, ka Eiropas Savienības (ES) dalībvalstis nespēs izstrādāt vienotu nostāju pret Krieviju.
Nespēja vest tiešas sarunas ar Krievijas diktatoru Vladimiru Putinu ietekmējusi turpmāko notikumu attīstības gaitu, apgalvojusi Merkele.
"Tagad laiki mainījušies, un mums jāpadomā, kādu pozīciju ieņemt vislabāk, lai sasniegtu mieru," piebildusi bijusī kanclere. Viņa atzinusi, ka tas būs iespējams, ja Eiropa kļūs par "reālu atturošu faktoru un atbalstīs Ukrainu".
Merkele intervijā arī paziņojusi, ka neuzskata Ungārijas premjerministru Viktoru Orbānu par Krievijas "Trojas zirgu" Eiropā. Viņa tomēr neatbalstot Ungārijas atteikšanos pārtraukt krievu energoresursu importu.
Šogad izdevniecībā "Latvijas Mediji" izdoti Angelas Merkeles politiskie memuāri. Grāmatu meklē šeit.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Abonē LASI.LV gadam vai kādu no "Latvijas Mediju" periodiskajiem izdevumiem 2026. gadam, un laimē 1500 eiro vai Philips kafijas automātu. Loterijas atļaujas nr. 8744.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu