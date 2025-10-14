Kā gandrīz katru rudeni pēdējos gados, tā arī tagad sociālajos tīklos un ļaužu sarunās uzjundījusi diskusija par Ziemassvētku precēm, kas veikalos parādās jau oktobrī.
Daudzi uzskata, ka tām būtu jāparādās tikai pēc valsts svētkiem 18. novembrī, tomēr ir arī tādi cilvēki, kas stāsta, ka paspējuši iegādāties mākslīgo egli, un kuri dāvanu iegādi neatliek uz pēdējo brīdi. Dažs sociālajos tīklos raksta, ka Ziemassvētku dekorus un dziesmiņas par Ziemassvētkiem oktobrī vajadzētu aizliegt ar likumu. "Latvijas Avīze" šim tematam pievērsās arī pērn, vaicājot, ko par to saka paši veikalnieki. Piemēram, "Lidl" pārstāve teica, ka to nosakot pircēju tērēšanās paradumi – daudzi rūpīgi plānojot ģimenes budžetu un savlaicīgi izvēloties sagatavoties gada nogales svētkiem. Ziemassvētku preces vairākus mēnešus pirms pašiem svētkiem neesot nekas neparasts daudzviet pasaulē. Piemēram, Lielbritānijas luksusa preču veikals "Harrods" pērn jau augusta sākumā Londonā esot atklājis savu īpašo Ziemassvētku veikalu. Līdzīgi pamatoja arī "Maxima Latvija" pārstāve – klienti izvēloties plānot pirkumus laikus, turklāt, iestājoties gada tumšajam laikam, pieaugot arī pieprasījums pēc dažādām gaismas dekorācijām, tāpēc neatkarīgi no Ziemassvētkiem šos produktus veikals izvietojot agrā rudenī. Arī veikalu tīkla "Rimi" pārstāve pamatoja, ka pasaulē esot izplatīta tendence Ziemassvētku preces sākt pārdot jau oktobrī.
