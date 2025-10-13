Dzīvnieku aizsardzības jomā likumu ir daudz, taču uzraugošās iestādes nav uzdevuma augstumos. Bet sabiedrībā atbildība pret cilvēka draugiem joprojām ir zemā līmenī. Šādi kopējo ainu vērtē klaiņojošo dzīvnieku glābēji.
Latvijā joprojām ir daudz nečipētu suņu, kontrolētas ielas kaķu kolonijas strauji papildina no jauna izmesti nesterilizēti minkas, bet dzīvnieku patversmes ir piepildītas. Pērn Latvijas patversmēs nonāca kopumā gandrīz desmit tūkstoši dzīvnieku, jaunas mājas tika atrastas 3648 dzīvniekiem, bet 883 radības patversmes nolēma iemidzināt. Īpaši izceļas Kurzemes reģions, kur 2024. gadā iemidzināti 34% no visiem tālākā apritē nonākušajiem patversmju dzīvniekiem.
Gads pārbūves režīmā
Jau otro gadu vasaras izskaņā Vivantas īpašumā Dienvidkurzemes novada Papē šķūnī apmetas kaķene ar mazuļiem. Pērn bijuši divi kaķēni, šogad – viens. "Domāju – kaķene pie manis bija atmukusi, glābjot savu mazuli. Bet, lai tas turpmāk katru gadu neatkārtotos, man kaut kā bija jārisina jautājums par kaķenes sterilizēšanu," viņa stāsta. Vivanta izlēmusi to paveikt pašas spēkiem, jo bija dzirdējusi, ka novada vienīgā patversme Priekulē dzīvniekus šogad neuzņem. Noorganizēja ķerambūri, nedēļu radināja pie tā kaķi, līdz beidzot izdevās dzīvnieku noķert. Kaķene tika nogādāta pie veterinārārsta, sterilizēta, pēc tam palaista atpakaļ brīvībā, bet par kaķēnu gādību uzņēmusies radiniece. Pieklīdušās kaķenes sterilizācija Vivantai izmaksājusi ap 50 eiro. Kāpēc viņai neizdevās kaķeni nogādāt novada patversmē?
Līdz šim Dienvidkurzemes novadā dzīvnieku patversmes pakalpojumus nodrošināja dzīvnieku aizsardzības biedrība "Liberta", kuras patversme izveidota Priekulē. Līdz šim organizācija varēja brīvi sniegt patvērumu bez saimnieka palikušajiem dzīvniekiem, lai arī "Libertai" nebija patversmes reģistrācijas Pārtikas un veterinārajā dienestā (PVD). Taču ar šo gadu tiek piemērotas jaunas likuma normas, kas noteic, ka visām nevalstiskajām organizācijām, kuras sistemātiski izmitina dzīvniekus speciāli aprīkotās telpās un nodod tos adopcijai, ir jāreģistrējas kā patversmēm. Līdz ar to "Liberta" no šā gada 1. janvāra zaudēja tiesības uzņemt jaunus dzīvniekus.
"Es eju uz patversmes statusu. Tā kā mēs telpas ieguvām salīdzinoši nesen un bija tikai ēka ar jumtu, tas, protams, prasa milzīgus ieguldījumus. Un mēs visu būvējām vēl pēc vecajām prasībām un šogad būtu bijuši jau ar statusu, bet mainās likums un ir jaunas prasības, mums pašiem viss jāpārtaisa," "Latvijas Avīzei" stāsta "Libertas" vadītāja Ildze Saulīte. "Tā šis gads paies pārbūves režīmā, turpinot uzturēt jau patversmē esošos dzīvniekus, meklējot tam visam līdzekļus." Lielākie būvniecības darbi jau esot paveikti, tagad vēl jākārto dokumentācija.
Sākotnēji jaunais likums skaidrots tā, ka biedrībai ir aizliegts nodarboties ne tikai ar jaunu dzīvnieku uzņemšanu, bet arī ar patversmē jau esošo adopciju, vēlāk šī interpretācija mainījusies. Tā no 70 patversmes dzīvniekiem pāris mēnešos jaunās mājās iekārtoti ap 20 dzīvniekiem. Agrāk patversme adopcijai nodevusi apmēram 200 dzīvnieku gadā.
"Šīs likuma izmaiņas mūs ietekmē visvairāk, jo būtībā esam vienīgā organizācija valstī, kurai šobrīd gandrīz vai ir jāaptur sava darbība un jāveic visu telpu pilnīga pārbūve,"
vērtē Saulīte. Viņasprāt, jaunais regulējums reāli skar tikai tās organizācijas, kurām ir īpaši pielāgotas telpas, kamēr biedrības, kas darbojas privātmājās vai dzīvokļos, var turpināt strādāt kā iepriekš. "Neredzu, kā šis regulējums mainītu viņu līdzšinējo darbību – viņi tāpat pieņem dzīvniekus un sniedz palīdzību, nodod jaunām ģimenēm. Bet es esmu šobrīd tā sliktā, kas vienkārši katru dienu cilvēkiem atsaka: meklējiet iespējas citur, es nevaru palīdzēt…"
Jāreģistrējas visiem
PVD Veterināro objektu uzraudzības daļas vecākā eksperte Meldra Ivbule- Sjanita sarunā ar "Latvijas Avīzi" precizē: "Likumā noteikts, ka personām, biedrībām vai kādām citām organizācijām, kas palīdz dzīvniekiem atrast māju, uz laiku tos izmitinot savās telpās, ir jāreģistrējas kā dzīvnieku patversmei gan gadījumos, ja tās ir izveidojušas speciāli aprīkotu vietu dzīvnieku izmitināšanai, gan gadījumos, kad dzīvnieki konkrētā vietā tiek izmitināti regulāri, kā arī ja dzīvnieki tiek regulāri atsavināti, proti, atdoti, dāvināti vai pārdoti." Vienlaikus Ivbule-Sjanita atzīst, ka PVD rīcībā nav informācijas par to, cik un kādas biedrības veic patversmes funkcijas bez reģistrācijas. Iestāde reaģē, tikai saņemot sūdzības vai uz vietas pārbaudēs konstatējot neatbilstības. Turklāt šogad no jauna nav reģistrēta neviena dzīvnieku patversme.