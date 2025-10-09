No 11. oktobra katru sestdienas vakaru plkst. 18.50 TV3 ēterā 12 drosmīgi un talantīgi pavāri būs gatavi pierādīt savu meistarību, radošumu un spēju saglabāt vēsu prātu, sacenšoties par jaunās paaudzes šefpavāra titulu vēl nebijušā kulinārā piedzīvojumā – šovā "Šefpavāru līga".
Šova gaitā dalībnieki stāsies pretī arvien jauniem izaicinājumiem četrās kārtās – sākot ar savu "signature dish" jeb firmas ēdiena prezentēšanu, turpinot ar prasmju dueļiem, izaicinošiem uzdevumiem un kulminējot ar iespaidīgu finālu – intensīvu restorāna simulāciju, kur izšķiroša būs ne tikai ēdiena garša, bet arī tā prezentācija, koncepts un spēja vadīt komandu.
Katru nedēļu kādam no dalībniekiem nāksies pamest sacensību, līdz finālā paliks tikai paši izturīgākie un radošākie – tie, kas spēs izturēt virtuves spriedzi, profesionāļu skarbo vērtējumu un arī prasīgās publikas skatienu.
Šova žūrijā būs trīs Latvijas gastronomijas pasaules personības – viens no izcilākajiem Latvijas šefpavāriem Māris Jansons, kurš pazīstams ar nevainojamu precizitāti, augstiem standartiem un unikālu skatījumu uz klasiskās un mūsdienu gastronomijas sintēzi, radošais virtuves spēks ar spilgtu rokrakstu, kurš ēdienam piešķir stāstu un garšu piedzīvojumu, vienlaikus saglabājot cieņu pret tehniku un autentiskumu Kristaps Sīlis, kā arī gastronome, ēdiena kultūras pētniece un dzīvesstila eksperte Madara Biedriņa, kura uz ēdienu raugās kā uz estētisku pieredzi, kas iedarbojas uz visām maņām.
12 talantīgi pavāri, 10 nedēļas, un tikai viens kļūs par "Šefpavāru līgas" čempionu.
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu