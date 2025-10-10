Iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis intervijā aģentūrai LETA izteicies, ka Latvijā joprojām trūkst policistu, lai arī šogad situācija esot krietni uzlabojusies.
Viens no risinājumiem, viņaprāt, varētu būt sabiedrības iesaiste un "Igaunijas pieredzes aizņemšanās", proti, Valsts policijas koledžā tiktu īstenota vairāku līmeņu apmācība brīvprātīgajiem, kas, piemēram, būtu gatavi piedalīties sabiedriskās kārtības uzturēšanas pasākumos. Brīvprātīgos nav paredzēts iesaistīt kriminālizmeklēšanā vai operatīvajā darbā. Tas būtu tāpat kā ar brīvprātīgajiem ugunsdzēsējiem, kas uzņemas zināmu atbildību, un ar šo resursu Iekšlietu ministrija rēķinoties. Tāpat līdzības varot vilkt ar Zemessardzi, kur brīvprātīgie pilsoņi no darba brīvajā laikā dodas pildīt valstij nepieciešamos valsts aizsardzības uzdevumus. Ja brīvprātīgie pabeigtu augstāko apmācību līmeni, tad viņiem piešķirtu arī speclīdzekļus.
Ļaudis sociālajos tīklos ironizē, ka līdzīgi ar brīvprātīgajiem varētu izlīdzēties citās nozarēs, kur trūkst valsts naudas un cilvēku, – veselības aprūpē, izglītībā u. tml.
