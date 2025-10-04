Lauris Reiniks ar TV kanāla 360 un Tet veidoto raidījumu "Sapnis citā Amerikā" viesojās pie plastikas ķirurga, miljonāra un Latvijas goda konsula Kalifornijā Jura Buņķa – viņa privātajā klīnikā, kas ir vieta, kur skaistums top ar ķirurgu prasmīgajām rokām un modernajām tehnoloģijām. Tur Lauris ļāvās procedūrai, iejūtoties estētiskās medicīnas klienta lomā, lai izzinātu, kā šī pasaule darbojas no iekšpuses.
Viens no jautājumiem, kas viņu interesēja, bija botulīna injekciju popularitāte. Amerikā tās ir ļoti pieprasītas. "Tagad tas ir tikpat ierasti kā iztīrīt zobus vai nogriezt matus," stāsta Juris. "Lai gan lielākā daļa pacientu injekcijas izvēlas krunku samazināšanai, daudzi pie speciālistiem vēršas arī galvassāpju dēļ. Iešaujot botoksu noteiktos punktos, 85% pacientu migrēna var pazust pat uz trim mēnešiem," atklāj Buņķis.
Latvijā botulīna injekciju cena svārstās dažu simtu eiro robežās, bet cik tas izmaksā Amerikā? Jura mīļotā Debra skaidro, ka izmaksas atkarīgas no vairākiem faktoriem – arī no tā, kas procedūru veic: medmāsa vai ārsts. "Ja māsa, tad 14, ja ārsts – 16 dolāri par vienību. Piemēram, man pieres zonai nepieciešamas 20–25 vienības. Tad reizinām," viņa paskaidro. Vienas zonas injekcija var izmaksāt vairāk nekā 500 dolāru.
Arī pats Juris regulāri veic botoksa injekcijas – un pie šprices vistiešākajā nozīmē ir mīļotā Debra. Lauris izspēlēja viltīgu kārti, vaicājot pieredzējušajiem speciālistiem, vai, viņuprāt. Laura sejā kaut kas traucē. Gan Debra, gan Juris atbildēja ar pretjautājumu – vai viņam pašam kas traucē. Kad Lauris cītīgi sāka pētīt savu seju, meklējot nepilnības, Juris mierīgā balsī teica: “Apsēdies, ielaidīsim tev botoksu.”
"Man sacēlās spalvas uz rokām – zaudēšu savu botoksa nevainību," jokojot atzina Lauris, kurš gan piebilda, ka viņam svarīgi saglabāt arī dabiskās krunciņas. Tieši tās viņa darbā palīdz nodot skatītājiem un klausītājiem īstas emocijas.
Plašāk skaties video:
