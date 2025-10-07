Aiznākamajā pirmdienā, 20. oktobrī, Liepājā atklās basketbolista Kristapa Porziņģa veidoto jaukto cīņas mākslu (MMA) zāli "One Curonia", informē zāles pārstāvis, basketbolista brālis Mārtiņš Porziņģis.
Tiek skaidrots, ka zāles izveidi veicinājusi Kristapa Porziņģa personīgā interese par cīņas sportu un vēlme sniegt paliekošu ieguldījumu savai dzimtajai pilsētai.
"One Curonia" atradīsies Loču ielā 1a.
"Jau vairākus gadus man bija vīzija par šādu vietu Liepājā. Tagad radies īstais brīdis - atrastas piemērotas telpas, izveidota lieliska komanda, un varam sākt darbību. Šī ir izdevība radīt jaunas iespējas sportot tiem, kam tās līdz šim nebija pieejamas, un vienlaikus iedzīvināt Liepājas vēsturisko centru," tā par zāles izveidi stāsta Kristaps Porziņģis.
Zāles veidotāji uzsver, ka tā būs mūsdienīga, uz attīstību vērsta vide, kur sportisti var uzlabot fizisko sagatavotību, attīstīt disciplīnu, pārliecību un būt daļa no "One Curonia" kopienas.
Treniņi paredzēti dažāda vecuma grupām, sākot no četru gadu vecuma. Treniņu grafiks, kas pieejams mājaslapā "1curonia.com", tiek veidots tā, lai nodrošinātu nodarbības gan bērniem un jauniešiem, gan pieaugušajiem ar dažādu fizisko sagatavotību.
Būs pieejamas gan grupu nodarbības, gan individuāli treniņi. Tāpat būs īpaša programma jauniešiem no sociāli mazāk aizsargātām grupām, sniedzot viņiem iespēju trenēties drošā un atbalstošā vidē.
Tiek solīts, ka Kristaps Porziņģis būs ne tikai idejas autors un tās virzītājspēks, bet arī sekos līdzi zāles attīstībai.
"Mērķis ir radīt vidi, kur cilvēki jūtas piederīgi un kur rodas jaunas iespējas. Vēlos, lai Liepājā kopumā attīstās sporta kultūra, un šī zāle ir solis tajā virzienā. Kad būšu pilsētā, arī pats šeit trenēšos, lai būtu daļa no procesa," sola basketbolists.
MMA zāles ikdienas darbību vadīs Guntis Kromanis. Par sportisko procesu atbildēs galvenais treneris Kristaps Kerens - sertificēts MMA treneris ar vairāku gadu pieredzi nodarbību vadīšanā bērniem un pieaugušajiem.
"One Curonia" komanda plāno attīstīt bērnu un jauniešu sportu, organizēt meistarklases un veicināt veselīgu dzīvesveidu visā Kurzemes reģionā.
