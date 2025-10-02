Koplietošanas e-velosipēdu operators "Ride Mobility" meklē tehniskus un juridiskus risinājumus, lai novērstu gadījumus, kad nepilngadīgie izmanto vecāku vai citu personu datus nomas e-velosipēdu izmantošanai, sacīja uzņēmuma izpilddirektors Edgars Jākobsons.
Tostarp tiek apsvērta iespēja dokumentus vai maksājumu kartes sasaistīt ar kontu.
Jākobsons skaidroja, ka "Ride" platformā pakalpojumu drīkst izmantot tikai pilngadīgas personas. Lai reģistrētos, lietotājam ir jāapstiprina, ka viņš ir sasniedzis 18 gadu vecumu. Vienlaikus uzņēmums pakāpeniski ievieš papildu vecuma verifikācijas mehānismus, kas ļautu stingrāk kontrolēt nepilngadīgo piekļuvi e-velosipēdiem.
Vienlaikus viņš skaidroja, ka "Ride" e-velosipēdi ir mazjaudas elektriskie velosipēdi, kas pēc būtības ir tuvāki parastam velosipēdam, nevis smagajiem mopēdiem. Tādējādi uzņēmuma ieskatā drošības un loģikas dēļ šiem e-velosipēdiem ir jāatļauj braukt gan pa velojoslām, gan veloceliņiem, kā arī, kur tie nav pieejami, pa trotuāru, ievērojot atbildīgu ātrumu un gājēju drošību.
Uzņēmuma ieskatā pārvietošanās tikai pa brauktuvi nav drošs risinājums, it īpaši jauniešiem vai vecāka gadagājuma lietotājiem, kuri izmanto e-velosipēdu kā alternatīvu privātajam auto.
Rīgā pie Imantas dzelzceļa stacijas, pakļūstot zem vilciena, trešdien, 1. oktobrī, gājušas bojā divas meitenes. Meitenes zaudējušas dzīvību pēc tam, kad viņu vadīto nomas elektroskūteri aizķēra vilciens.
Rīgas mērs Viesturs Kleinbergs (JV) platformā "X" uzsvēris, ka šāda nelaime bija novēršama un steidzami nepieciešama stingrāka kontrole un ierobežojumi šiem mopēdiem. "Esam absurdā situācijā, kur pašvaldība vienpersoniski nevar aizliegt šiem mopēdiem braukt pa ietvēm, tādēļ Saeimā būs jāgroza likums. Pašvaldībām jādod pašām pieņemt šādus lēmumus," raksta mērs.
Informācija "Firmas.lv" liecina, ka SIA "Ride" reģistrēta 2019. gadā, un tās pamatkapitāls ir 2800 eiro. Uzņēmums pilnībā pieder Jākobsonam.
2024. gadā "Ride" strādāja ar 1,156 miljonu eiro apgrozījumu un 236 246 eiro peļņu.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu