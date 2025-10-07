"Viss, ko Putins dara, ir blefs. Gribu vērsties pie amerikāņiem, eiropiešiem un pateikt, ka krievi vairāku gadsimtu garumā saprot tikai spēka valodu," šādi TV24 raidījumā "Kārtības rullis" skatītājus uzrunāja pazīstamais Ukrainas žurnālists Dmitrijs Gordons.
Viņam Krievija asociējas ar koka sauso tualeti, kurā uz sarūsējušas naglas karājas avīzes strēmeles. Gordons Ukrainas un Krievijas attiecības salīdzina ar sievieti un vīrieti. "Ukraina ir sieviete, Putins – vīrietis, kurš grib iekarot viņas mīlestību, bet viņa tam nedod un nedod, visu laiku novēršas un atvaira viņu... Un tā vietā, lai augstsirdīgi, kā to dara lieli cilvēki, pateiktu: labi, dzīvo tālāk, kā gribi, Putins, būdams sīks, niecīgs čmočņiks, nolemj atriebties sievietei, kura negrib viņa mīlestību... Karš ar Ukrainu ir viņa slimā ideja, kas radusies viņa slimajā galvā. Taču viņam nav ceļa atpakaļ," domā Gordons, kurš ir skarbs izteikumos arī par krievu pasauli – viņš to salīdzina ar koka tualeti, kurā uz sarūsējušas naglas karājas avīzes strēmeles.
"Padomju laikā ar grūtībām varēja nopirkt tualetes papīru, arī mūsu, inženieru, ģimene. Armijā vispār bija tikai sausās tualetes, tualetes papīra nebija, uz sarūsējušas naglas karājās labākajā gadījumā avīze "Tēvijas sardzē". Tak pat ar pirkstiem un rokām reizumis slaucījām pakaļu, bet uz sienām bija sarakstīti vārdi no trim burtiem. Ar šo man asociējas krievu pasaule, tas ir simbols."
