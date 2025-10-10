Izraēla un palestīniešu teroristiskais grupējums "Hamās" vienojušies par Vašingtonas piedāvātā miera plāna pirmo fāzi, kuras ietvaros tiks atbrīvoti visi "Hamās" uz Gazas joslu aizvestie ķīlnieki, Izraēlas armija atkāpsies uz iepriekš noteiktām robežām, bet no Izraēlas cietumiem tiks atbrīvots zināms skaits palestīniešu.
Par šo vienošanos trešdien vēlu vakarā paziņoja ASV prezidents Donalds Tramps. Ar ASV, Ēģiptes, Kataras un Turcijas starpniecību panāktā vienošanās tās izpildes gadījumā palīdzētu izbeigt karu, kas aizsākās ar "Hamās" 2023. gada 7. oktobrī Izraēlā sarīkoto slaktiņu.
Ķīlnieku atbrīvošana
"Tas nozīmē, ka visi ķīlnieki tiks atbrīvoti ļoti drīz un Izraēla atvilks karavīrus līdz noteiktai līnijai," savā sociālo mediju platformā "Truth Social" rakstīja Tramps, kurš vienošanos pieteica kā "pirmos soļus uz stipru, ilgstošu un mūžīgu mieru". Intervijā telekanālam "Fox News" Tramps prognozēja, ka visi ķīlnieki, domājams, tiks atbrīvoti pirmdien. "Domāju, ka viņi visi atgriezīsies pirmdien," norādīja ASV prezidents, piebilstot, ka tas attiecas arī uz gūstā mirušajiem izraēliešiem. Arī citviet izskanējis, ka "Hamās" ķīlniekus atbrīvos līdz pirmdienai, varbūt pat jau sestdien, vēsta laikraksts "Times of Israel". Tiek uzskatīts, ka 20 no pavisam 48 "Hamās" rokās joprojām esošajiem ķīlniekiem ir dzīvi. "Hamās" solījies atdot visus mirušos ķīlniekus, kurus Gazas joslā spēs atrast. Sarunu laikā Ēģiptes kūrortpilsētā Šarm eš Šeihā Izraēlas un "Hamās" delegācijas vienā telpā neuzturējās, "Times of Israel" uzsvēra kāds sarunu dalībnieks, kas vēlējās palikt anonīms. Ēģiptes mediji bija publiskojuši video, kurā šķietami redzamas abu pušu delegācijas pie viena sarunu galda. Publiskotais materiāls tomēr esot maldinošs un sastāv no vairākiem atsevišķi uzņemtiem video. Izraēla un "Hamās" sarunās piedalījās ar starpnieku palīdzību, kas nav pārsteidzoši, ņemot vērā, ka abas puses solījušas viena otru iznīcināt.
Tramps pošas ceļā
Nedēļas nogalē Tuvajos Austrumos, tostarp Izraēlā, gaidāma prezidenta Trampa viesošanās. Izraēlas premjerministrs Benjamins Netanjahu ASV prezidentu ir uzaicinājis teikt runu Izraēlas parlamentā, un Tramps šo uzaicinājumu ir pieņēmis. "Visas iesaistītās puses saņems godīgu attieksmi," paziņojumā "Truth Social" pēc vienošanās izziņošanas uzsvēra Tramps. Šis komentārs acīmredzami tiek adresēts "Hamās", kas ir cerējis saņemt ASV prezidenta garantijas, ka Izraēla neatsāks karadarbību pēc ķīlnieku atbrīvošanas.
Apskatnieki ir vērsuši uzmanību uz to, ka, atbrīvojot visus ķīlniekus, "Hamās" zaudēs savu spēcīgāko kārti sarunās.
"Šī ir lieliska diena arābu un musulmaņu pasaulei, Izraēlai, visām apkārtējām nācijām," paziņoja Tramps, izsakot pateicību sarunu "vidutājiem no Kataras, Ēģiptes un Turcijas, kuri strādāja ar mums kopā, lai panāktu šo vēsturisko un bezprecedenta notikumu".
Daudz neskaidrību
Netanjahu ceturtdien rīkoja drošības kabineta sēdi, kurā bija paredzēts apstiprināt panākto vienošanos. Pirms ministru balsojuma Izraēlas mediji prognozēja, ka vienošanās tiks atbalstīta ar lielu balsu vairākumu, lai arī koalīcijas radikāli labējo partiju ministri to varētu nedarīt. Netanjahu izteicis pateicību Izraēlas karavīriem, "kuru drosme un upuri atnesa mums šo dienu", kā arī pateicās Trampam un viņa padomniekiem. Vienošanos slavējuši daudzu valstu līderi, bet Izraēlas politiķi atzinuši Trampa īpašos nopelnus. "Nav šaubu, ka viņš par to ir pelnījis Nobela Miera prēmiju," paziņoja Izraēlas prezidents Īzaks Hercogs. "Hamās" savā paziņojumā pauda, ka vienošanās rezultātā tiks panākts miers, atvilkti Izraēlas karavīri, Gazas joslā ielaista humānā palīdzība un panākta palestīniešu ieslodzīto atbrīvošana. "Hamās" arī izteica pateicību sarunu vidutājiem, tostarp Trampam.
Izraēlas amatpersonas pavēstījušas, ka pēc drošības kabineta balsojuma 24 stundu laikā Izraēlas armija atkāpsies uz noteiktām pozīcijām Gazas joslā. Izraēlas mediji vēstījuši, ka Izraēlas armija arī pēc tam saglabās kontroli pār 53% Gazas joslas teritorijas, lielākoties ārpus pilsētām. Izraēla arī kontrolēs buferzonu gar Gazas joslas robežām. Pēc šī 24 stundu perioda un tā ietvaros paredzētās Izraēlas armijas atkāpšanās "Hamās" 72 stundu laikā jāatbrīvo visi ķīlnieki. Dzīvos ķīlniekus "Hamās" solījis bez kādām propagandas ceremonijām atdot Sarkanajam Krustam, kas tos pēc tam nodos Izraēlas armijas pārziņā. Vienošanās ietvaros Izraēla atbrīvos 250 palestīniešus, kuri Izraēlā izcieš mūža ieslodzījumu, kā arī vēl 1700 palestīniešus, kuri apcietināti Gazas joslā jau pēc kara sākuma 2023. gada 7. oktobrī. Arī pēc vienošanās izziņošanas nebija viesta pilnīga skaidrība par atbrīvojamo palestīniešu vārdiem. Izraēlas mediji vēstījuši, ka netiks atbrīvoti tie teroristi, kas tieši piedalījās 2023. gada 7. oktobra slaktiņā, bet attiecībā uz citiem nozīmīgiem teroristiem Izraēla varētu izrādīt "elastību". Lai arī vienošanās par Trampa 20 punktu miera plāna pirmo fāzi ir panākta, nav zināms, vai kopīgu valodu izdosies rast par citiem plāna punktiem. Īpaši apskatnieki piemin prasību "Hamās" atbruņoties, kā arī liegumu šim teroristiskajam grupējumam piedalīties Gazas joslas pēckara administrācijā.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Abonē LASI.LV gadam vai kādu no "Latvijas Mediju" periodiskajiem izdevumiem 2026. gadam, un laimē 1500 eiro vai Philips kafijas automātu. Loterijas atļaujas nr. 8744.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu