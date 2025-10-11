Ukrainai ar pretgaisa aizsardzību jāaizsargā 203 galvenie objekti, piektdien paziņoja Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis.
Runa ir tikai par galvenajiem objektiem - enerģētikas, gāzes, ūdens un citiem objektiem, viņš paskaidroja, piebilstot, ka kopumā no gaisa uzbrukumiem jāaizsargā daudz vairāk objektu.
Zelenskis neteica, cik un kuri objekti jau ir aizsargāti.
Krievija aizvadītajā naktī uzbruka Ukrainai ar vairāk nekā 450 droniem un vairāk nekā 30 raķetēm, un galvenais mērķis bija enerģētikas infrastruktūra.
Krievi uzbrukuši Ukrainai ar 78 droniem
Krievi naktī uz sestdienu uzbruka Ukrainai ar 78 droniem, no kuriem Ukrainas pretgaisa aizsardzība notrieca vai neitralizēja 54, paziņojuši Ukrainas Gaisa spēki.
Fiksēts 21 drona trāpījums sešās vietās.
Droni notriekti valsts ziemeļos, austrumos un dienvidos, norādīja Gaisa spēki.
Masveida dronu uzbrukumu piedzīvojusi Odesa, pēc kā pilsētā tika reģistrētas problēmas ar apgaismojumu un ūdensapgādi, kā arī tika ievainots viens cilvēks, ziņo Odesas apgabala kara administrācijas vadītājs Olehs Kipers.
Sestdienas naktī krievi ar 15-18 "Shahed" trieciendroniem uzbrukuši Odesas apgabala enerģētikas un civilajai infrastruktūrai. Reģistrēti bojājumi enerģētikas iekārtām, divām dzīvojamām ēkām un viesnīcas kompleksa ēkai.
"Enerģētiķi dara visu iespējamo, lai pilnībā atjaunotu elektroapgādi. Kritiskā infrastruktūra nekavējoties tiek darbināta no ģeneratoriem," norādīja Kipers.
Ukraina: Krievijas dzīvā spēka zaudējumi sasniedz 1 121 570
Krievijas karaspēka dzīvā spēka zaudējumi Ukrainā līdz sestdienas rītam sasnieguši 1 121 570 karavīrus, ziņo Ukrainas armijas ģenerālštābs.
Saskaņā ar ģenerālštāba datiem diennakts laikā iznīcināti 1160 iebrucēji.
Kopš atkārtotā iebrukuma sākuma 2022. gada 24. februārī Krievija zaudējusi 11 247 tankus, 23 345 bruņutransportierus, 33 568 lielgabalus un mīnmetējus, 1518 daudzlādiņu reaktīvās iekārtas, 1225 zenītartilērijas iekārtas, 427 lidmašīnas, 346 helikopterus, 68 766 bezpilota lidaparātus, 3859 spārnotās raķetes, 28 kuģus un ātrlaivas, vienu zemūdeni, 63 847 automobiļus un autocisternas, kā arī 3973 specializētās tehnikas vienības.
Krievijas zaudējumu apmērs tiek precizēts, jo informācijas ieguvi traucē karadarbība.
KONTEKSTS
2022. gada 24. februārī Krievijas diktators Vladimirs Putins deva pavēli iebrukt Ukrainā. Putins apgalvoja, ka NATO gatavojas izmantot Ukrainu kā placdarmu agresijai pret Krieviju, lai gan šiem apgalvojumiem nebija pierādījumu. Starptautiskā krimināltiesa (SKT) 2023. gada martā izdeva Putina aresta orderi par nelikumīgu ukraiņu bērnu deportāciju no okupētajām teritorijām Ukrainā.
