Plašu rezonansi izraisījis gadījums, kurā kāds tēvs sociālajos medijos publicēja fotoattēlu ar Indijas pilsoni Guy Varun Sharma, apsūdzot viņu uzmākšanās mēģinājumā 11 gadus vecai meitenei. Šīs publikācijas dēļ vīrietis zaudēja darbu un, baidoties no fiziskas izrēķināšanās, pameta Liepāju. Lai gan policija vēl nav pieņēmusi lēmumu šajā lietā, vīrietis noliedz apsūdzības, vēsta 360TV Ziņas.
Policija lūdza meitenes tēvam izņemt indieša fotogrāfiju no ieraksta, lai novērstu nevajadzīgu agresiju, taču šis lūgums palika bez panākumiem. Datu valsts inspekcija (DVI) iesaka Guy Varun Sharma pašam vērsties pie platformas uzturētāja. Datu valsts inspekcijas direktora vietniece Lāsma Dilba norāda, ka datu aizsardzības regulas mērķis ir līdzsvarot vārda brīvību ar cilvēka tiesībām uz privātumu un aizsardzību pret nomelnošanu.
"Vai šajā gadījumā tas bija tik ļoti būtiski, šīs personas fotogrāfiju ievietot? Es saprotu, ka tas ir ļoti būtiski un ļoti nozīmīgi. Un bērnu tiesības vienmēr ir jāaizsargā primāri. Par to nav šaubu," viņa saka. Tomēr Dilba uzdod retorisku jautājumu: vai mērķis netiktu sasniegts, ja publikācijā tiktu norādīts tikai, ka "šādā un tādā vietā darbinieki, iespējams, uzmācas nepilngadīgiem bērniem", neievietojot attiecīgās personas foto.
Ikvienam, kura dati bez atļaujas ir publiskoti sociālajos tīklos, ir tiesības vērsties pie platformas uzturētāja. Ja tas nepalīdz, tad ir iespēja vērsties Datu valsts inspekcijā. Šādas sūdzības nav retums. Pērn DVI izskatīja 912 sūdzības no privātpersonām. Lielākā daļa no tām – 204 – bija par sociālās tīklošanas vietnēm.
Tomēr šādos gadījumos tiek iedarbināts smagnējais starptautiskās sadarbības mehānisms. DVI sadarbojas nevis tieši ar "Facebook" vai "Instagram", bet gan ar Īrijas uzraudzības iestādi, jo lielie sociālo tīklu uzturētāji Eiropā ir reģistrēti tur.
Lāsma Dilba skaidro: "Protams, ka viņi strādā, bet viņi arī noteikti prioritizē savu darbu. Un šādi individuālie strīdi nevienai uzraudzības iestādei nebūs prioritāri."
Vienas šādas sūdzības izskatīšana starptautiskā līmenī var prasīt pat pusotru vai divus gadus. Tas liecina par to, cik liela atbildība gulstas uz pašu indivīdu, publicējot informāciju citās sociālo tīklu vietnēs.
