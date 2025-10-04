Albānijas premjerministrs Edi Rama septembrī paziņoja par pasaulē pirmo mākslīgā intelekta (MI) ministru, dēvējot to par labāko veidu, kā cīnīties ar korupciju un nepotismu. Tomēr daudzi uzskata, ka tas ir tikai publicitātes triks, jo nav skaidru norāžu, kā tieši MI ministrs darbosies, un valstī joprojām nav tiesiskā regulējuma attiecībā uz MI izmantošanu valsts sektorā.
Mākslīgais intelekts tautastērpā
MI ministra vārds ir Diella, un tas ir sievietes izskata avatārs tradicionālā albāņu tērpā. Tā pirmais "publiskais iznāciens" bija videoformātā, kas tika demonstrēts pirmajā parlamenta sēdē pēc tam, kad Sociālistu partija ieguva vēl nepieredzētu ceturto termiņu parlamentā.
"Mani sāpina apzīmējums "nekonstitucionāls ministrs" tikai tāpēc, ka es neesmu cilvēks. Taču briesmas konstitūcijai rada nevis mašīnas, bet gan cilvēki. Es neesmu šeit, lai aizstātu cilvēkus, bet gan lai viņiem palīdzētu," Diella sacīja paziņojumā.
Iepazīstinot deputātus ar MI "kabineta locekli", Edi Rama paziņoja, ka patiesībā tas ir digitālais palīgs, ko izmantos, lai samazinātu korupciju, nepotismu un interešu konfliktus publiskā iepirkuma procesos, taču opozīcija to uztvēra negatīvi, uzskatot to par "propagandas fantāziju" un veidu, kā novērst uzmanību no nopietnām problēmām, ar kurām saskaras valsts, piemēram, noziedzību un korupciju.
Digitālais palīgs jau kopš šā gada janvāra tiek izmantots valsts digitālo pakalpojumu portālā "e-Albania", lai palīdzētu iedzīvotājiem ar viņu pieprasījumiem, un to izveidojusi valsts Nacionālā informācijas sabiedrības aģentūra.
Kritiķi gan uzskata, ka Diella drīzāk ir politisks publicitātes triks, nevis tehnoloģisks sasniegums, ņemot vērā tiesiskā regulējuma trūkumu MI jomā. Jau vairāk nekā divus gadus Albānija pastāvīgi cieš no kiberuzbrukumiem, kas vienlaikus atklāj valsts nespēju risināt šādus uzbrukumus un vājās preventīvās spējas.
MI ministru var apmānīt
Tirānā strādājošais politiskais analītiķis Lutfī Derviši uzskata, ka ir ļoti svarīgi veicināt pārredzamību un politisko gribu cīnīties pret korupciju valstī, tostarp izmantojot MI ministru.
"Pat tāds virtuāls ministrs kā Diella nedarbojas vakuumā. Tas ir programmēts un nodrošināts ar datiem, turklāt to kontrolē cilvēki, kuri ir tādi paši politiskie un birokrātiskie aktori, kas iesaistīti klientismā. Ja korumpētā sistēma tam sniegs sagrozītus datus vai uzstādīs filtrus tam, ko tam "nevajadzētu redzēt", Diella vienkārši leģitimēs veco korupciju ar jaunu "programmatūru"," sacīja L. Derviši.