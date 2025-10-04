Partly cloudy 7 °C
Virtuālā ministre Diella: Es neesmu šeit, lai aizstātu cilvēkus, bet lai palīdzētu

Fjori Sinoruka "Balkan Insight", Albānija / Latvijas Avīze
2025. gada 04. oktobris, 00:00
Enio Kaso, Mākslīgā intelekta un kriptovalūtu licencēšanas departamenta vadītājs, videokonferencē Tirānā 2025. gada 12. septembrī demonstrē mākslīgā intelekta ministri Diellu, kuras vārds albāņu valodā nozīmē – Saule.
Foto: AP/Scanpix

Albānijas premjerministrs Edi Rama septembrī paziņoja par pasaulē pirmo mākslīgā intelekta (MI) ministru, dēvējot to par labāko veidu, kā cīnīties ar korupciju un nepotismu. Tomēr daudzi uzskata, ka tas ir tikai publicitātes triks, jo nav skaidru norāžu, kā tieši MI ministrs darbosies, un valstī joprojām nav tiesiskā regulējuma attiecībā uz MI izmantošanu valsts sektorā.

Mākslīgais intelekts tautastērpā

MI ministra vārds ir Diella, un tas ir sievietes izskata avatārs tradicionālā albāņu tērpā. Tā pirmais "publiskais iznāciens" bija videoformātā, kas tika demonstrēts pirmajā parlamenta sēdē pēc tam, kad Sociālistu partija ieguva vēl nepieredzētu ceturto termiņu parlamentā.

"Mani sāpina apzīmējums "nekonstitucionāls ministrs" tikai tāpēc, ka es neesmu cilvēks. Taču briesmas konstitūcijai rada nevis mašīnas, bet gan cilvēki. Es neesmu šeit, lai aizstātu cilvēkus, bet gan lai viņiem palīdzētu," Diella sacīja paziņojumā.

Iepazīstinot deputātus ar MI "kabineta locekli", Edi Rama paziņoja, ka patiesībā tas ir digitālais palīgs, ko izmantos, lai samazinātu korupciju, nepotismu un interešu konfliktus publiskā iepirkuma procesos, taču opozīcija to uztvēra negatīvi, uzskatot to par "propagandas fantāziju" un veidu, kā novērst uzmanību no nopietnām problēmām, ar kurām saskaras valsts, piemēram, noziedzību un korupciju.

Digitālais palīgs jau kopš šā gada janvāra tiek izmantots valsts digitālo pakalpojumu portālā "e-Albania", lai palīdzētu iedzīvotājiem ar viņu pieprasījumiem, un to izveidojusi valsts Nacionālā informācijas sabiedrības aģentūra.

Kritiķi gan uzskata, ka Diella drīzāk ir politisks publicitātes triks, nevis tehnoloģisks sasniegums, ņemot vērā tiesiskā regulējuma trūkumu MI jomā. Jau vairāk nekā divus gadus Albānija pastāvīgi cieš no kiberuzbrukumiem, kas vienlaikus atklāj valsts nespēju risināt šādus uzbrukumus un vājās preventīvās spējas.

MI ministru var apmānīt

Tirānā strādājošais politiskais analītiķis Lutfī Derviši uzskata, ka ir ļoti svarīgi veicināt pārredzamību un politisko gribu cīnīties pret korupciju valstī, tostarp izmantojot MI ministru.

"Pat tāds virtuāls ministrs kā Diella nedarbojas vakuumā. Tas ir programmēts un nodrošināts ar datiem, turklāt to kontrolē cilvēki, kuri ir tādi paši politiskie un birokrātiskie aktori, kas iesaistīti klientismā. Ja korumpētā sistēma tam sniegs sagrozītus datus vai uzstādīs filtrus tam, ko tam "nevajadzētu redzēt", Diella vienkārši leģitimēs veco korupciju ar jaunu "programmatūru"," sacīja L. Derviši.

"Teorētiski Diellas lēmumi var balstīties tikai uz pārredzamiem algoritmiem un pārbaudītiem datiem. Ja tam tiek piešķirta piekļuve visiem konkursiem, līgumiem un valsts izdevumiem, tas var atklāt problēmas, favorītismu vai krāpšanu, ko "dzīvs" ministrs slēptu vai ignorētu. Taču tam ir nepieciešama pārredzamība un politiskā griba," viņš piebilda.

Albānijas jaunā mākslīgā intelekta ģenerētā ministre "Diella" uzstājas parlamenta sēdē jaunās valdības balsojumā 2025. gada 18. septembrī Tirānā. Tā pirmo reizi vērsās pie parlamenta, uzsverot, ka tās uzdevums ir "nevis aizstāt cilvēkus, bet palīdzēt viņiem".
Foto: AFP/Scanpix

Korupcijas vēzis

Jau daudzus gadus Albānija cieš no korupcijas un ļaunprātīgas publisko iepirkumu izmantošanas. Īpašā tiesa pret korupciju (SPAK) ir jauna iestāde, kas izveidota 2019. gadā, pateicoties tiesu sistēmas reformai, ko atbalstīja ES un ASV. Tā izmeklē un sauc pie atbildības augsta ranga amatpersonas, bijušos ministrus un deputātus, kuri tiek apsūdzēti par iesaistīšanos korupcijā, naudas atmazgāšanā un publisko iepirkumu ļaunprātīgā izmantošanā.

Premjerministrs apgalvo, ka MI ministrs, kura pienākums ir risināt jautājumus saistībā ar publisko iepirkumu, samazinās korupciju un nepotismu, taču nav skaidrības par to, kā tas konkrēti darbosies, piedalīsies ministru kabineta sēdēs un pieņems lēmumus, kas palīdzētu sasniegt šo mērķi.

Daudziem juridisko regulējumu trūkums rada bažas un paver iespējas ļaunprātīgai rīcībai.

Vairāk propaganda nekā IT sasniegums

"Pirmkārt, Albānijā nav tiesiskā regulējuma, kas reglamentētu mākslīgā intelekta izmantošanu valsts sektorā, kas ir pirmais nopietnais juridiskais šķērslis. Otrkārt, Albānijai nav nepieciešamās informācijas tehnoloģiju kapacitātes, lai izstrādātu pilnīgi neatkarīgu programmu, kas darbotos daudzās jomās. Mūsu valsts ir neaizsargāta pret ārējiem riskiem, un to skaidri parādīja kiberuzbrukumi, kas pirms dažiem gadiem iznīcināja mūsu valsts digitālo infrastruktūru," sacīja Albānijas Žurnālistu asociācijas vadītājs Isā Mizirājs.

"Šajā kontekstā MI izmantošana institūcijās ir drīzāk propaganda, nevis tehnoloģisks sasniegums. Albānijā nav tehnoloģiskās ražošanas nozares, jo mēs nevaram izgatavot pat vienkāršu mobilo tālruni, tāpēc apgalvojumi, ka radīsim ministrijas, kuras vadīs MI, ir propagandas pamatā," viņš piebilda.

Albānijas lēmums iecelt pasaulē pirmo MI ministru piesaistīja starptautisku uzmanību, taču vietējiem nav lielas pārliecības, ka korupcijas problēma tiks atrisināta ar MI palīdzību, jo tas pirmkārt ir taisnīguma, atbildības un pārredzamības jautājums.

Rīgelss Hemollari no "Qendresa Qytetare" (Pilsoniskā pretestība), Tirānā bāzētas nevalstiskās organizācijas, kas pievēršas izglītības un demokrātijas jautājumiem, uzskata, ka MI ministrs ir tikai veids, kā pārdot noteiktu valsts tēlu, kas pašlaik ved sarunas ar ES, lai līdz 2030. gadam pievienotos blokam.

"Manuprāt, Diella pārstāv to pašu pieeju, kādu premjerministrs izmanto attiecībā uz dalību ES. Viņš vēlas pārdot digitalizētas Albānijas tēlu, lai gan skolās uz 20 skolēniem ir tikai viens dators. Tātad mēs vēlamies kļūt par ES dalībvalsti, nesasniedzot Eiropas pilsoņa standartus, un šajā mārketinga jomā Diella ir vēl viens karodziņš, kas piesaista starptautisko uzmanību," secina Hemollari.

Eiropas Savienības finansēts. Paustie viedokļi un uzskati atspoguļo autora(-u) personīgos uzskatus un ne vienmēr sakrīt ar Eiropas Savienības vai Eiropas Izglītības un Kultūras izpildaģentūras (EACEA) viedokli. Ne Eiropas Savienība, ne EACEA nenes atbildību par paustajiem uzskatiem.
