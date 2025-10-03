Latvijas skolām ar likumu ir noteikts pienākums no 2026. gada kā otro svešvalodu vairs nemācīt krievu valodu, bet pakāpeniski aizstāt to ar kādu no Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas oficiālajām valodām.
Bet skolēni no krievu valodas kā otrās svešvalodas apguves vidējā izglītībā var paši atteikties jau tagad. Skolām nākas piepūlēties, lai sameklētu pedagogus citas otrās svešvalodas mācīšanai. Situāciju pēta "Latvijas Avīze" un reģionālie laikraksti – "Brīvā Daugava", "Alūksnes un Malienas Ziņas", "Ziemeļlatvija", "Staburags" un "Dzirkstele". Tematu aizsākām pirmajā publikācijā "Krievu valodas vietā – vācu, franču un spāņu" "Latvijas Avīzes" 26. septembra numurā, tagad to turpinām.
Topā vācu un spāņu valoda
Lai mazinātu svešvalodu skolotāju trūkumu, novadu skolās palīgā steidz pat ārzemēs dzīvojoši latvieši. Kā raksta "Alūksnes un Malienas Ziņas", Alūksnē jaunais mācību gads sācies ar jaunumu – Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas vidusskolas posmā 10. klasēs kā otro vai trešo svešvalodu var mācīties spāņu valodu, un šādu iespēju jau izmanto 42 skolēni. Nodarbības vada skolotājs Jānis Apsīte, kurš uz Latviju pārcēlies no dzīves Spānijā. Tur viņš pavadījis trīsdesmit gadus. Skolotājs uzsver – spāņu valoda ir viena no nozīmīgākajām valodām pasaulē – to saziņai izmanto vairāk nekā 500 miljoni cilvēku.
Alūksnes novada Izglītības pārvaldes metodiķe Ieva Baltā-Pilsētniece stāsta, ka pārejas process norit veiksmīgi: "Jau 2024. gadā bērnu vecākiem bija iespēja atteikties no krievu valodas kā otras svešvalodas – daudzi to izmantoja. Savukārt skolas veiksmīgi spēja un joprojām spēj nodrošināt citas otrās svešvalodas mācīšanu."
Krievu valodas skolotājiem ir iespēja pārkvalificēties, apgūstot kādu svešvalodu, piemēram, angļu, vācu vai franču, tāpēc bez darba, kā skaidro skolas direktore Uva Grencione-Lapseniete, šie skolotāji nepalikšot. "Esam eiropeiski domājoša skola, līdz ar to arī izvēlamies Eiropas valodas. Krievu valodas skolotājiem skolā ir arī citi pienākumi, viņi pasniedz arī citus mācību priekšmetus."
Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas krievu valodas skolotāja Dace Bībere krievu valodu māca tikai tiem, kuri šo kursu iesākuši, – tie ir 55 vienpadsmito klašu skolēni, un 10. klašu skolēni to vairs neizvēlas. Tiesa gan, pirms likuma grozījumiem vairums skolēnu vēlējušies apgūt tieši krievu valodu.
"Mēs esam pierobežā, un daudzās ģimenēs izmanto krievu valodu, īpaši Liepnā, Pededzē. Pagājušajā gadā 10. klasēs ļoti daudzi izvēlējās krievu valodu.
Vācu valodu apguva apvienotā grupa no divām klasēm, toties krievu valodā es visām 10. klasēm pasniedzu šo mācību priekšmetu," saka Dace Bībere.
Arī vairākās Jēkabpils novada skolās kā otro svešvalodu iespējams apgūt vācu, spāņu un pat norvēģu valodu. Kā raksta "Brīvā Daugava", piemēram, Dignājas pamatskolā no nākamā gada būs iespējams apgūt spāņu valodu.