Latvijas futbola izlases galvenais treneris Paolo Nikolato nosaucis kandidātus gaidāmajām Pasaules kausa kvalifikācijas spēlēm.
Latvijas izlase nākamos divus mačus aizvadīs Daugavas stadionā Rīgā – 11. oktobrī pret Andoru un 14. oktobrī pret Angliju. Mājiniekiem būs jāiztiek bez Kristera Tobera, kurš nedēļas nogalē pirmajā spēlē "Aberdeen" sastāvā kopš maija beigām guva ceļgala savainojumu. Skotijas klubs ziņo, ka aizsargu gaida ilga atveseļošanās un viņš izlaidīs lielāko daļu sezonas. Kapteinis Latvijas izlasē šogad nav spēlējis (jūnijā pret Azerbaidžānu bija pieteikumā, taču laukumā nedevās).
Kandidātu sarakstā iekļauti 24 spēlētāji, pirmo reizi izsaukumu saņēmis "Tukuma 2000" uzbrucējs Ingars Pūlis, kurš ar 16 vārtu guvumiem ir virslīgas otrais rezultatīvākais spēlētājs, kā arī "Liepājas" pussargs Danils Patijčuks. Izsaukts vārtsargs Rihards Matrevics, kurš iepriekšējos trijos mačos Čehijā nav spēlējis galvas traumas dēļ. No jaunajiem spēlētājiem jāatzīmē Kristaps Grabovskis, kurš nedēļas nogalē guva savus pirmo vārtus Dānijas pēc spēka otrajā līgā.
Salīdzinot ar septembra spēlēm, kandidātos nav Dario Šita, kurš pārcēlies uz Spānijas pēc spēka trešajā līgā spēlējošo Madrides "Atletico" otro komandu, pirmajā mačā laukumā esot 67 minūtes, otrajā – 28, bet trešajai nebija pieteikts. Nav arī Polijas čempionāta pastarīti Gdaņskas "Lechia" pārstāvošā Alvja Jaunzema, kā arī Bruno Meļņa no "Liepājas". Izlasē arī šoreiz neredzēsim Raimondu Krolli, kuram šosezon Čehijā neveicas tik labi kā iepriekšējā. Vienīgos vārtus guva pirmajā kārtā jūlijā, augustā bija veselības problēmas, bet septembrī izgājis laukumā visos četros Liberecas "Slovan" mačos, pēdējā no tiem kausa izcīņā nospēlējot visas 120 minūtes, bet komanda zaudēja trešās līgas vienībai no Brno. No smagās traumas turpina atkopties Roberts Uldriķis.
Latvijas izlase ar piecās spēlēs iegūtiem četriem punktiem atlases K grupā ieņem priekšpēdējo, ceturto vietu. Andorai punktu nav, bet Anglija uzvarējusi visos piecos mačos un ar 15 punktiem ir pārliecinoša līdere.
